Textilana despidió a 80 trabajadores en seis meses

Cada dos o tres días hay despidos en Textilana y en los últimos 6 meses ya echaron a 80 trabajadores, en su mayoría mujeres. Denuncian que la empresa “las obliga” a renunciar bajo amenazas y así sólo pagan el 50% de la indemnización.

“Han llegado a despedir 4 personas por día y ahora es más espaciado pero cada 2 días echan gente. Es una situación muy compleja porque uno sabe la falta de trabajo que hay en Mar del Plata. Y los compañeros día a día están con miedo porque no saben a quién le va a tocar. Empezaron con la gente de menor antigüedad y siguió con los de más años”, explicaron a 0223 desde la Comisión Interna de Textilana.

Los delegados gremiales realizaron una jornada de protesta el miércoles junto a trabajadores despedidos de la Boston y Havanna.

Los trabajadores denuncian que bajo una metodología basada en la "extorsión" y de manera encubierta, logran que la gente renuncie y cobre menos dinero por la indemnización.

“A la mayoría se los aprieta para que renuncien o con la promesa de una carta de recomendación o que los van a volver a llamar. Y aquellos que no quieren renunciar, les manden un telegrama de despido aduciendo crisis y les pagan el 50% de la indemnización o les dicen que les van a ensuciar el legajo y que así no van a conseguir trabajo. En algunos casos no llega el telegrama y no cobran nada”, denunciaron.

"Pusieron la reforma laboral de la forma más cruda a funcionar en Textilana”

Para los delegados los 80 despidos que tuvo la empresa que produce los tejidos Mauro Sergio –quedan aproximadamente 480 empleados en la planta- “esto no es producto de la crisis porque la empresa tiene ventas importantes y no ha parado de vender sino en una reestructuración del sistema de producción que puso a la reforma laboral de la forma más cruda a funcionar en Textilana”, señalaron.

En ese punto, explicaron que “con la polifuncionalidad de tareas, una compañera hace el trabajo de tres o cuatro y eso hace que muchas compañeras se hayan quedado sin tarea y la empresa las despide. La situación nos preocupa mucho”.