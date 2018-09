Por primera vez en 25 años, un comedor no tiene comida para los chicos

La inestabilidad económica que afronta el país por estos días se siente en distintos sectores de la sociedad, pero principalmente en los barrios alejados del centro de las grandes ciudades.

Tal es el caso del comedor "La Esperanza" que desde hace 25 años se encuentra en el barrio Pueyrredon asistiendo a los chicos de la zona con un plato de comida, pero debido a la crisis actual a Susana se le complica cada vez más llenar la olla.

"Estamos en la lona", sentenció la mujer que en 1993 decidió comenzar con esta tarea solidaria. "El alimento no nos alcanza, cada día es una incertidumbre de saber si al otro día tenemos o no algo para darle a los chicos", explicó.

Más de 50 niñas y niños de todas las edades asisten al espacio ubicado en Magnasco 2538 cada día. "Pero todo el tiempo se suman más porque los padres se están quedando sin trabajo", indicó.

"La Esperanza" es producto del trabajo y la solidaridad de personas que acercan donaciones, no recién ayuda municipal ni provincial. Así fue desde el primer día, sin embargo, la situación que atraviesa el país por estos momentos genera que por primera vez no haya qué darle a los chicos.

"Tengo mucha tristeza y ganas de llorar porque yo sé lo que es pasar hambre, comer de la basura, me ha pasado de todo en la vida y no quiero que lo pase lo mismo a los demás", sostuvo Susana y añadió: "Me siento impotente, aunque nunca bajo los brazos".