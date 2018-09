Quilmes no hará "locuras" y le brinda un gran beneficio al socio

Lo primero que tiene que saber el hincha de Quilmes, es que "el club debe ponerse de pie". Si bien el básquet es prioritario y la pasión muchas veces se pone por encima de la razón, la Comisión Directiva que encabeza Jorge Unzué, tiene claro que hay muchas cosas para hacer desde lo institucional, que hay obras por delante y que no se van a salir de los presupuestos para para cada uno de los próximos objetivos. Por eso, llamaron a una conferencia de prensa en la que contaron la situación actual y "copiaron" algo que pasa en el fútbol y que ya les está dando resultado: los socios ingresarán gratis a los partidos de local de la Liga Nacional.

Generaba expectativa la conferencia llamada por el club, y allí estaban el presidente Jorge Unzué, Marcelo Jiménez, responsable del básquet profesional, y Javier Bianchelli, entrenador del primer equipo. El titular de la institución fue el primero en tomar la palabra y no tuvo problemas en reconocer que "tenemos poco tiempo de gestión y mucho por hacer. Además de lo que significa el básquet, queremos brindarle más y mejores instalaciones a nuetros socios, pero para eso necesitamos sumar voluntades, nos tienen que ayudar. Ya tenemos presupuestos para encaminar obras en el gimnasio "Armando Villar" y en la planta baja, pero no escapamos a la problemática de todos los clubes y tenemos una economía muy finita", explicó.

Si bien trató de dejar de lado la polémica que se generó en los últimos días por las desafortunadas declaraciones del Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, que trató de "chantas" a los dirigentes de los clubes, Unzué intentó aclarar que "lo más importante es que se ratificó la ordenanza 21.481 de apoyo al deporte de la ciudad. De todas maneras, no es cierto que sea 100% gratuito, porque nos comprometimos a poner una publicidad de Mar del Plata y le otorgaremos 150 entradas al Municipio en cada uno de los partidos", señaló, además de remarcar que en el caso del "cervecero", también se abona un alquiler por el uso del natatorio "Alberto Zorrilla" y la pista de atletismo "Justo Román" para el profesorado de educación física.

Sin dudas uno de los grandes títulos de la noche, fue la novedad que sacó la sonrisa de los socios. Como sucede habitualmente en el fútbol, Quilmes tomó la decisión de darle un importante beneficio. En vez de aumentar los precios, todo lo contrario, le ofrece el ingreso gratis a los socios al día. "Es un esfuerzo muy grande, pero creemos que es la mejor forma para darle algo a los socios y motivar a los hinchas para que se sumen, para que se asocien y acompañen esta gestión", explicó. Para poder gozar de dicho beneficio, deberán realizar un canje en la sede con la cuota al día previo a cada uno de los encuentros.

En lo estrictamente deportivo, el responsable del básquet, Marcelo Jiménez, cerró el tema de Emiliano Basabe y Nicolás Ferreyra, jugadores que tenían contrato y decidieron emigrar. En el caso del ala pivote, "fue de común acuerdo tras la caída de uno de los sponsors, sin embargo lo de Ferreyra no tengo una explicación lógica, le ofrecimos pagarle la mitad de la deuda al contado y el resto en tres cuotas, pero no aceptó. Al final, firmó la rescisión del contrato en ocho pagos, no se entiende", afirmó desilucionado.

Todas estas cuestiones, repercuten indefectiblemente en el armado del equipo y el que tendrá doble trabajo será Javier Bianchelli. Sin embargo, el técnico está tranquilo y sabe de reinventarse y adaptarse a lo que el club puede afrontar. "Habrá que hacer una reestructuración del equipo, replantear objetivo. No estamos ajenos a la situación económica y nuestro campeonato será uno con cuatro o cinco equipos que están más o menos en la misma. Pero confío que con trabajo, el equipo crecerá y estaremos a la altura", sentenció.