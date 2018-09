Por la crisis económica, aumentan las consultas de pacientes con ansiedad o estrés

En la Argentina 1 de cada 10 personas, sufrió en su vida al menos una crisis de pánico y entre el 2% y el 5% de la población padece la enfermedad en forma crónica. Según algunos especialistas, la ansiedad y el estrés aumentan de manera proporcional con la crisis económica y social. En la Argentina afecta a más de 6 millones de personas y padecen ataque de pánico más de 1 millón.

En diálogo con 0223, el reconocida neuropsiquiatra Pablo Bolognesi, que este sábado brindó una charla en el shopping Los Gallegos, explicó cómo podemos prevenir y tratar estos trastornos que están presentes en el 16,4% de la población argentina.

"Hay claramente un aumento del número de las consultas relacionadas con la ansiedad. Vivimos en mundo globalizado donde la exigencia es altísima, donde todo es muy acelerado y la Argentina no escapa de esto. Además vivimos una situación política y económica de crisis. En teoría deberíamos estar acostumbrados pero la realidad es que nuestro cerebro no se acostumbra a vivir en un estado de alerta y incertidumbre", sostuvo Bolognesi.

Para el especialista, a esta situación de alerta se le suman preocupaciones cotidianas, relacionadas al ámbito familiar, la salud, el tránsito, o la inseguridad. "Todas estas preocupaciones están relacionados con la ansiedad, el estrés crónico de alerta permanente, expectante, preparado ante peligros, amenazas que siempre son actuales y no a futuro y que nos hacen vivir con una preocupación permanente. Claramente esto afecta a la salud", razonó.

"Lo ideal es actuar antes desde la prevención, como lo hacen todas las ramas de la medicina. Lamentablemente el estrés escapa al radio de acción de la medicina y de un médico particular. Los trastornos de ansiedad tienen un tratamiento médico, farmacológico, psicoterapéutico y después hay una tercera pata del tratamiento que tienen que ver con los hábitos, conductas, tanto de las personas que lo padecen como las que viven situaciones estresantes todos los días", explicó.

En ese punto, Bolognesi apuntó que "los cambio de conducta tienen que ver con empezar a implementar rutinas, estrategias para disminuir el nivel de ansiedad, de estrés y de preocupación. Muchas de las cosas no las podemos evitar como un cambio de la economía o la inseguridad. Pero si puedo aumentar la actividad física que funciona como una válvula de escape y ayudan a disminuir esta ansiedad".

Los "cables a tierra" para disminuir la ansiedad y el estrés

Según Bolognesi, para aumentar estos cables a tierra también funciona tener más vida social. "No tanto vía dispositivos electrónicos, sino directo. Un rato de charla con un amigo, vecino o compañero de trabajo, aunque sea 5 minutos favorece a través de un encuentro agradable, bajar el estrés. Esto tiene bases científicas porque elimina la oxitocina, que es la hormona del estrés y fomenta el acercamiento del vínculo interpersonal. El contacto con otros disminuye el estrés porque no es lo mismo pasar un mal momento solo que con otros”, remarcó.

Además de la vida social, el neuropsiquiatra recomienda incluir actividades recreativas como aprender un idioma, instrumento musical y cualquier actividad artística. "Poner a trabajar la cabeza en algo que exija concentración pero que sea placentero y sin responsabilidad", aconsejó.

Cómo darse cuenta si sufrimos de estrés

Para el especialista algunos cambios de conducta son indicativos de que uno puede estar padeciendo estrés o ansiedad.

"Algunas veces no son cuestiones muy ocultas. Algunas personas lo niegan y otros lo consideran importante. No es algo secreto que manejamos los médicos. A veces es una mala calidad de sueño, pérdida del interés, desgano en las actividades, cambio en los hábitos alimentarios como comer más o mucho menos. Uno lo considera normal pero a hay que evaluar cuan normal es. El límite entre la normalidad y lo que no es normal, es muy difuso. Cuando deja de ser algo normal, entramos al terreno de lo patológico", .