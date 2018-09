Para Blanco, hay integrantes de la Mesa del Diálogo del Basural que "son oportunistas” 

En el marco de una nueva reunión de la Mesa del Diálogo del Basural, las instituciones que componen ese espacio elevaron un pedido al intendente Carlos Arroyo para mejorar las condiciones sociales en las que se encuentran las más de 500 familias que viven y trabajan en situaciones poco dignas en el predio de disposición final de residuos de Mar del Plata.

En declaraciones a Radio Continental Mar del Plata, el secretario de Salud del municipio, Gustavo Blanco, salió al cruce de las palabras de la Mesa del Diálogo del Basural.

No le hagamos caso a los oportunistas. Acá estamos trabajando como todos los jueves. A pesar de la “mesa del basural”. Conformada por miembros que no conocen el basural pic.twitter.com/KSQ5lbCRtv — Gustavo Blanco (@tordoblanco) September 6, 2018

“Estamos pasando momentos sociales bastante desafortunados, dada la situación económica que atraviesa el país. Hacer declaraciones inoportunas, como las que hizo la Mesa del Diálogo del Basural, no ayuda. Dicen mentiras”, lanzó el funcionario de Carlos Arroyo, quien remarcó: “Me duele la mentira. El basural está mucho mejor que antes. Todos los jueves recorro el basural desde el pasado mes de enero. Desde que el predio está a cargo del Ceamse se han mejorado muchas cosas”.

#40Jueves

La Secretaría de Salud sigue brindando atención en el Predio de Disposición Final de Residuos a las personas que allí trabajan. Entre otras cosas, se completa el calendario de vacunación, se realizan exámenes de salud bucal y asistencia en general.#HaciendoJuntos pic.twitter.com/hu6qxoiEsL — Muni Mar del Plata (@MGPmardelplata) September 6, 2018

“No me gusta la mentira. La mentira no es buena. Ni tampoco es bueno confundir a la gente. Están creando una falsa información con respecto a lo que ocurre en el predio del basural”, subrayó.

Hola, hoy trate de explicarte que estudiando se sale del basural. Mañana te espero no me falles. Dale el ejemplo a los demas pic.twitter.com/9nkJ6nNnIv — Gustavo Blanco (@tordoblanco) September 6, 2018

Para finalizar, Blanco manifestó que “es mentira que la municipalidad no hace nada. Hay integrantes de la Mesa del Diálogo del Basural que son oportunistas y están haciendo política. Algunos nunca pisaron el predio. Ni siquiera saben dónde queda el basural”. “Hay que cerrar el pico y trabajar”, sentenció el funcionario.

Aca va mi contestacion a la “mesa del basural” donde hay integrantes que no saben ni siquiera adonde queda pic.twitter.com/zNUGAY1zJC — Gustavo Blanco (@tordoblanco) September 3, 2018