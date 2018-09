Alvarado hizo lo que tenía que hacer: debut ganador del "torito"

Lo más importante para cualquier primer encuentro del torneo, es ganar. Porque la ansiedad, las ganas y la presión de la gente, puede jugar una mala pasada. Pero Alvarado lo superó, sin jugar del todo bien, ante un rival que se metió atrás, hizo tiempo, buscó enfriar el partido, encontró en una corrida de uno de sus mejores hombres, Francisco Molina, el gol que le dio el triunfo por 1 a 0 sobre Independiente de Neuquén que le permite arrancar con el pie derecho en el Federal A 2018/19.

El sabor del primer tiempo fue agridulce para Alvarado. Las buenas sensaciones fueron por pasajes del juego en los que el equipo de Mauricio Giganti pudo desplegar mucho de lo planificado, en el tratamiento de la pelota, la movilidad de los jugadores, el desequilibrio individual por las bandas y el aprovechamiento de los envíos en jugada detenida. El amargo, en el resultado. Porque el "torito" tuvo al menos cuatro ocasiones netas para abrir el marcador y, a partir de ahí, poder jugar con otra tranquilidad, con menos apuro y obligando al rival a salir de la zona de confort que tenía con el tablero en blanco.

Le costó arrancar al equipo marplatense, como todo primer partido, se lo notó atado, no encontraba cómo ingresar a una defensa con dos líneas de cuatro bien marcadas y, entonces, la posesión de pelota, no se lograba cristalizar en situaciones de peligro. Y lo que no podía lograr desde el juego, comenzó a aparecer con pelota detenida. Porque a los 21', Arregui sacó con los puños un centro desde la izquierda pero quedó tirado afuera del arco y Nicolás Trecco, rápido, controló fuera del área y buscó el primer palo, donde Medina tirándose de palomita sacó al córner. La primera conexión de los puntas también fue interesante, el exRoca pivoteó para López que de frente al arco no le pudo dar dirección al remate y fue a parar a las manos del "uno".

Las pelotas paradas eran la vía más clara para llegar de Alvarado. Ponce tuvo dos clarísimas: en la primera, dio mediavuelta tras un remate mordido de Mantia, pero no le pudo dar dirección y se perdió contra el caño derecho. En la otra, le quedó casi en la medialuna, probó cruzado muy abierto y Germán Mendoza no llegó a impactar de lleno por el segundo palo. Era todo del local que no sufrió ningún sobresalto y que los hinchas todavía no vieron como ataja Matías Degrá. Las dos más claras fueron en el cierre y tuvieron participación directa de Francisco Molina, que primero ganó, se metió en diagonal y sacó un zurdazo bajo que encontró una buena respuesta de Arregui y, en el rebote, lo desacomodaron a López cuando la tenía que empujar. Después, Canuhé se apuró en un tiro libre, la abrió para el de Miramar que sacó el centro atrás para Trecco que la enganchó de primera, apenas afuera sobre el palo izquierdo.

En el complemento, el trámite siguió siendo el mismo, con Alvarado tomando el protagonismo, pero al igual que en el arranque del partido, le faltaba profundidad. El tándem izquierdo de Ponce y Molina era lo mejor del "torito", pero no terminaba de llegar con peligro. El lateral empujaba y llegaba al fondo, pero no le quedaba a los delanteros para terminar de empujar. Los cambios empezaron a dar aire, Gaspar Gentile le dio la frescura que ya no tenía Bonetto y empezó a desnivelar por la derecha. Y tuvo el primero cuando le quedó un rebote a la salida de un córner, controló de pecho y sacó el zurdazo que fue directo al cuerpo de Graziano.

Enseguida, el arquero Arregui cometió el único error de la tarde, se le cayó un centro de las manos y Mendoza no pudo empujar por la rápida reacción de López Quintero. Pero de tanto ir, Alvarado tuvo su premio. A los 30', una gran jugada colectiva, recibió y giró perfecto López, cambió de frente para Molina que aprovechó la potencia, con un toque acomodó para adentro en velocidad y metió el zurdazo furibundo que se clavó en el ángulo derecho de Arregui para generar la explosión en el Minella.

A partir de ahí, con la tranquilidad que le daba el resultado, creció el "torito", no se dehó sorprender y no dejó venir a Independiente que había acumulado hombres de ataque. Pero Alvarado tiene que sufrir, por eso no lo pudo liquidar cuando Visser ganó un penal sobre la derecha (clara mano de Medina), pero Cristian Canuhé la agarró muy abajo y la tiró por encima del travesaño. Antes del cierre también pudo estirar la cuenta Gentile, mano a mano con Arregui, pero falló en el control, se le fue larga y llegó a cortar el arquero.