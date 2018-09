"Arenas corroídas": una muestra de pintura metafísica sobre las esculturas marplatenses

Una muestra de pintura metafísica se inaugurará el próximo viernes 14 de septiembre en el teatro Roxy, ubicado en San Luis 1750.

A cargo del artista Francisco Torres Paccini, la obra en su conjunto lleva el nombre de "Arenas Corridas" y trata de un corpus de 12 acrílicos sobre tela de mediano y gran formato que representan diferentes emplazamientos escultóricos de Mar del Plata y de la propia Historia del Arte.

"Me gusta pensar en el arte como símbolo de liberación del ser y a la pintura como el resultado de dicha liberación. No busco tener un estilo, si no todos los que sean necesarios para que mi obra esté viva", sostiene el artista.

Francisco Torres Paccini es un joven artista plástico marplatense que trabaja en obra bidimensional con un abanico de técnicas diverso, aunque en el último tiempo ha dedicado su trabajo en acrílico sobre tela.

En el mes de abril el artista expuso con éxito en espacio BUA, y durante este mes de septiembre estará compartiendo sus obras con el público de la ciudad nuevamente.