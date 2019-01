Omar Zalazar, el "9" para Alvarado

Luego de muchas idas y vueltas, Mauricio Giganti por fin ya tiene el delantero que pretendía para sumar una opción más en ataque y este lunes se concretó la llegada de Omar Zalazar, un "9" que tiene una larga trayectoria en el fútbol de sur y centroamérica. El santafesino, de 32 años, tuvo su último paso por Liga Municipal de Guatemala y es el primer refuerzo para Alvarado de cara al octogonal del Torneo Federal A.

En el comienzo de la segunda semana de trabajo, el "torito" sonríe porque ya pudo sumar una de las dos incorporaciones que pidió el entrenador para sumar cantidad y calidad al plantel. Domingo Omar Zalazar, es un delantero de 32 años (10 de agosto de 1986), que tiene un currículum importante, con goles en todos los equipos que le tocó estar.

Y eso que no fueron pocos, el nuevo jugador de Alvarado es un "trotamundos" del fútbol. Cuando estaba en las categorías más grandes de inferiores Estudiantes de La Plata, fue cedido a préstamo a El Porvenir y luego a Defensa y Justicia, donde tuvo un buen paso con 63 partidos en la B Nacional y 10 goles. Su camino continuó en Olimpo de Bahía Blanca y ascendió a Primera División con 27 encuentros y 6 tantos , para luego tener su primera y larga experiencia en el fútbol chileno, con el Audax Italiano, donde sumó 19 festejos en 75 presentaciones. Tras un breve por Unión Comercio de Perú, que incluyó dos partidos en Copa Sudamericana, llegó una oferta del Suchitepéquez de Guatemala y no dudó. Allá fue a vivir nuevas aventuras y no defraudó, metió 15 en 26 y logró el título en su primera aventura en ese país. El destino le tenía preparado un contrato en Honduras y otra vez estuvo a la altura, 14 goles en 20 encuentros, lo pusieron en ojos del promisorio fútbol mexicano, en un grande como Atlante en Segunda División.

Su última escala en Liga Municipal de Guatemala no fue el esperado, pero ya está listo para su revancha. Según el mismo se define, es un "centrodelantero que me gusta ir a todas, soy fuerte para pelear la pelota y me destaco en el juego aéreo".

Domingo Omar Zalazar ya se convirtió en jugador de Alvarado y vendrá a pelear un lugar con otro que pasó por Guatemala y le ha ido bien en la primera fase del Federal A: Emiliano López. En los próximos días, "Mingo" llegará a Mar del Plata para ponerse a disposición de Mauricio Giganti y comenzar los trabajos de pretemporada.