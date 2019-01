Quilmes-Peñarol, el primer clásico del año

Con dos conjuntos que están detrás de un mismo objetivo, armándose, buscando encontrar un funcionamiento y una regularidad, Quilmes y Peñarol animarán el primer clásico del año de la Liga Nacional este jueves a las 21.30 en el Polideportivo "Islas Malvinas". Para ambos es una buena oportunidad de conseguir un triunfo que les sirva tanto en lo deportivo como en lo anímico.

Sin las luces de otros años, con menos figuras y más necesidades, los dos grandes de la ciudad se enfrentan con la intención de aceitar sus ideas. El "tricolor" perdió a su base Luciano Tantos por lesión y la presión recaerá en el juvenil Víctor Fernández, que tendrá que mostrar su personalidad en un partido de este calibre. Complicado en la tabla de posiciones, con un solo triunfo en lo que va de la Liga Nacional, Javier Bianchelli necesita imperiosamente que Gastón Essengue termine con su adaptación al plantel y le pueda brindar soluciones en la pintura, hoy la zona mejor cubierta del "cervecero".

Aunque no le sobra nada, Peñarol está mejor parado, viene de derrotar a Libertad de Sunchales y la preocupación radica en los cambios que se dieron en el receso, las salidas de Barovero y Maxwell, la llegada de Todd Brown y la de Juan Pablo Vaulet, un refuerzo de lujo que no podrá ser utilizado hasta tanto no termine todos los estudios médicos que requiere la organización.

Es imposible saber con qué nos vamos a encontrar esta noche en el Poli desde lo basquetbolístico, porque la irregularidad es una de las característica principales de ambos equipos. Lo que es seguro, es que habrá otro clima, que se vivirá un partido diferente por lo que se transmite desde las tribunas y en una Liga Nacional tan impredecible en el formato, hay un partido que siempre roba la atención y es este.