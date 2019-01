Quilmes-San Lorenzo, en un partido muy especial

Quizá el rival no es el ideal para volver a su casa, porque las posibilidades de ganarle a este San Lorenzo imbatible en la Liga Nacional, parecen remotas. pero Quilmes se ha sabido agrandar en partidos difíciles y tiene el plus de Once Unidos para intentar dar el batacazo y ser el domingo la tapa de todos los medios basquetbolísticos del país. A las 21, en Parque Luro, el "cervecero" se reencuentra con su histórica localía ante el tricampeón y actual invicto .

El triunfo sobre Gimnasia de Comodoro Rivadavia le cambió el ánimo a Quilmes que venía muy golpeado por la derrota (sobre todo por la forma) ante Peñarol y se recuperó ante los sureños, previo al cruce más difícil que se le puede presentar. Lo que no cayó bien, más allá de que fue ante su clásico rival, fue la clase magistral que brindó San Lorenzo el jueves en el Polideportivo y la paliza que le propinó a Peñarol, a quien derrotó por 104 a 55 en la derrota más dura del "milrayitas" en su historia de la Liga Nacional.

Los diez triunfos en la misma cantidad de encuentros, hablan por sí solos de lo que es el "ciclón", que arrasa como el viento que lleva su nombre, con un plantel compuesto por jugadores de mucha jerarquía y una rotación larga que hace que nunca se resienta el funcionamiento. Ante ese panorama, a todos los equipos de la competencia doméstica se les hace casi imposible poder hacerle frente.

La posibilidad de jugar en Once Unidos, es un plus para Quilmes que lo siente como su lugar en el mundo, allí hizo de local durante 17 años y ahora tiene la chance de regresar por una decisión de la seguridad para no superponer el juego con Aldosivi-Racing en el mismo predio. Pero con la cancha sola no va a ganar y si quiere terminar con el invicto azulgrana, tendrá que tener un partido perfecto, ser intenso en defensa y mantener los altos porcentajes de efectividad que tuvo con Gimnasia.