Por tercer año consecutivo, vecinos de Nuevo Golf se unieron para cortar el pasto de la plaza

Ante la de respuestas del municipio y por tercer año consecutivo, los vecinos del barrio Nuevo Golf se unieron para cortar el pasto y poner en condiciones la única plaza en la que juegan los niños de la zona. "Da mucha bronca e impotencia que nos tengan tan olvidados", remarcó el presidente de la Sociedad de Fomento, Mario Peralta.

"Creíamos que este año íbamos a tener la suerte de que pudiera llegar el municipio y dar una mano, ya que ellos cuentan con maquinaria para poder trabajar", señaló Peralta a 0223 y dijo que la única plaza que tiene el barrio con juegos infantiles tenía pastizales de un metro de altura.

"Nos cansamos de esperar la respuesta del municipio y convocamos a los vecinos con lo que pudieran llevar", señaló el vecinalista e informó que la gente de la zona llevó palas, machetes, máquinas de cortar pasto y carretillas.

Peralta aseguró que esta metodología se repite desde hace tres años. "No contamos con convenio municipal. Dependemos 100% del estado y si no está presente, los espacios públicos no se cuidan", remarcó Peralta.

"Nos falta cortar el pasto de la cancha de fútbol, pero es un terreno muy grande y necesitamos un tractor", informó el titular de la Sociedad de Fomento.

Además, el representante de los vecinos de Nuevo Golf se refirió a otra problemática: "Por pedido del subsecretario de Seguridad, Marcelo Lencina, hicimos un relevamiento en el que registramos que más de 150 luminarias del barrio no funcionan. Todavía no hemos tenido respuesta".

"El colectivo no tiene una sola calle alternativa para ingresar al barrio por el mal estado en el que se encuentran", agregó Peralta.