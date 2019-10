Luciano Mignini: "Hay un sentimiento que me lleva a tener esta responsabilidad"

El flamante presidente de Kimberley contó sus sensaciones del arranque del mandato al frente del "dragón" y lo que se viene en estos dos años que tendrán, como punto máximo, los 100 años del club.

Recién cumplida su primer semana como presidente de Kimberley, Luciano Mignini manifestó lo que significa ocupar este puesto jerárquico y dejó en claro los objetivos de esta renovada Comisión Directiva que tendrá, entre otras responsabilidades, el festejo de los 100 años.

"La verdad es que cuando arranqué hace diez años atrás como dirigente no me lo imaginaba. Mismo cuando arranqué como vicepresidente primero porque los 'históricos' del club querían que hubiera gente joven y me tocó pero no lo había pensado. Pero hace tres o cuatro meses que fue cuando Héctor Nocelli nos comunicó que no iba a continuar empezamos a hablar con Andrés Zariello entendiendo que esta nuestra oportunidad para hacernos cargo de Kimberley, siempre con el apoyo de personas importantes con una historia muy grande acá adentro como Jorge Falcone, Enrique González y el mismo Nocelli, entre otros", comenzó explicando Mignini en relación a este recambio generacional que ha tenido la dirigencia kimberleña.

Entendiendo el peso de la historia y más en un club como el "dragón" que tiene un recorrido más que importante, el exvicepresidente no dejó de remarcar la importancia que tienen los anteriores directivos: "Estos últimos días he estado remarcando que si uno toma este lugar de privilegio es por las conversaciones con todos ellos. Yo cuento con ellos hoy en día para cualquier tipo de situación que nosotros no podamos solucionar. Tener el apoyo de ellos es fundamental. Ellos están todos los días acá y me reflejo en eso. Mismo también con Carlos Silva y Marcelo Cardellino que hoy no son dirigentes pero que son amigos y cuento con ellos para cualquier cosa que el club necesite"

En relación a la presidencia del club en sí, sostuvo que "uno entra al club por amor. Yo cuando quería ser dirigente lo expresaba. Y ese amor es el que te lleva a estar hoy en día acá, no hay otro factor. Obviamente que siendo presidente tengo el poder para tomar ciertas decisiones, pero acá hay que venir a trabajar para solucionar problemas. Como en todo ambiente de trabajo hay cosas buenas y malas". Además agregó que "hay un sentimiento que me lleva a tener esta responsabilidad y mi disfrute es ver que al club le vaya bien. Voy a ver las distintas actividades, en especial el fútbol porque estoy ligado a él y cuando los resultados se dan en Primera o vemos que los chicos de Divisiones Inferiores reciben una buena formación que les permiten irse a jugar afuera uno se siente orgulloso. Lo mismo en el básquet, en natación que hemos tenido a Ivo Cassini compitiendo en un Juego Panamericano y hasta con el equipo de patín por nombrar la principales actividades".

Repasando la lista que integra la actual Comisión, se puede encontrar el nombre de Emiliano Fortete, actual jugador de la Primera masculina de fútbol, algo que resulta poco común pero que tiene su lógica: "Andrés (Zariello) tiene un grupo de amigos dentro del club muy nutrido, en su mayoría provenientes del básquet, y que querían estar. Entonces ese envión de jóvenes que quería participar nos abrió las puertas para buscar personas ligadas a Kimberley con el mismo sentido de pertenencia y así llegamos a la inclusión de Emiliano Fortete que es del ambiente del fútbol al igual que Marcos Pelatti y Daniel Vignati. Tener una lista joven le va a dar al club la posibilidad de tener dirigentes por al menos 10 o 15 años".

Mignini tampoco quiso dejar pasar la fuerte presencia femenina dentro de la lista: "Nos pareció que la natación que tiene una subcomisión que trabaja desde hace mucho y nunca estuvo representada en Comisión Directiva y hoy cuentan con Claudia Timberio y Andrea Angelleta. Se agregó también a Cristina Jiménez que está a encargada del Fútbol Femenino. Y obviamente Jesús Del Valle Ponce que está ligada al club desde hace muchos años mediante el patín y hoy le toca ser la Vicepresidenta segunda".

Además del aspecto deportivo, las instalaciones del club son envidiables por ubicación y funcionamiento. "Hoy la Villa Deportiva y la Sede funcionan juntas porque son partes del mismo club y el trabajo está mancomunado. Lamentablemente el patín es la única disciplina que tiene que salir de estos lugares comunes por una cuestión lógica y es algo que le pasa a todos los que la practican. Lo que queremos es que haya un solo Kimberley y no clubes dentro del club. Por eso está siempre la disponibilidad de espacios abiertos para la realización de cualquier actividad o si el fútbol necesita un gimnasio techado para entrenar por lluvia", afirmó Luciano.

También hubo tiempo para hablar del futuro sin esquivar la situación económica que engloba a todos los clubes: "Ideas y proyectos se nos pasan miles. Pero también hay una realidad que es la económica. El club está nivelado pero para crecer se necesita un aporte económico que es el que te va a permitir mejorar la infraestructura de la pileta, de la Villa Deportiva o de la sede social en sí. A lo primero que se va a apuntar desde el Departamento de Deporte es crecer en la cantidad de usuarios que tiene la pileta. Para eso es fundamental llevar a cabo mejoras edilicias siempre dentro de las posibilidades del club. Uno de los principales proyecto a corto plazo es realizar un vestuario en el Primer Piso, idéntico al que se hizo en planta baja con el objetivo de darle mayor comodidad al socio. Yo soy partidario de que la Villa también tiene que mejorar. Hoy por hoy está linda pero le hace falta un espacio cerrado para poder practicar los días de lluvia pero también sé que algo así es imposible hoy por hoy".

Aunque falten poco menos de dos años para que llegue el día, esta comisión directiva será la encargada de festejar el centenario del club y es un incentivo extra: "Vamos a ser nosotros los que tengamos la responsabilidad de organizar la fiesta de los 100 años. En la primera reunión de Comisión Directiva se hizo saber esto que es muy importante. Primero festejaremos los 99 y a partir de ahí crearemos un grupo de trabajo que se dedique exclusivamente a la organización del centenario".

Finalmente, el tema social y el sentido de pertenencia se hicieron presentes: "Queremos recuperar al antiguo socio del club. Es muy difícil cruzarse a alguien y que no haya hecho algo en Kimberley al menos un día sin importar la edad que tenga. Por eso desde el Departamento de Marketing vamos a apuntar a que esa persona vuelva porque hay muchos que quieren a Kimberley y quieren que le vaya bien", concluyó el presidente.