Pastor Omar Olier: "Acá no hay hambre, vayan a laburar"

El referente evangélico en Mar del Plata se refirió a la situación social de Mar del Plata y el país. "Vayan a una plaza y tiren una pala, no queda nadie", manifestó.

La coyuntura económica que atraviesa Argentina no es diferente en Mar del Plata, la ciudad con la mayor tasa de desempleo del país. El escenario social llevó a la Cámara de Senadores de la Nación a decretar la Ley de Emergencia Alimentaria. A nivel local, el Concejo Deliberante replicó la medida para el distrito de General Pueyrredon. En este contexto, el pastor evangélico Omar Olier expresó su postura al respecto.

Lejos de mostrarse en sintonía con los funcionarios y legisladores nacionales, el hombre de la Iglesia Evangélica en Mar del Plata lanzó una serie de frases. "Hay una gran mentira en el aire sobre la atmósfera del país. Se dice que hay hambre y muestran a gente haciendo ollas en la 9 de Julio", inició Olier en un discurso que tuvo lugar en septiembre pasado, pero que se viralizó por las redes sociales en los últimos días.

Acto seguido, el pastor evangélico se refirió al peso del estereotipo de las personas que llevan a cabo manifestaciones y ollas populares: "Las que hacen el guiso tienen un poco de sobrepeso. Dicen que hay hambre, pero no se ve", agregó el referente del Centro Cristiano Dios es Amor, ubicado en Independencia al 1600.

"Esto es mentira, acá no hay hambre. Pasa hambre el que no trabaja, el que no tiene negocio. Vayan a una plaza y tiren una pala, no queda nadie. Es una gran mentira que hay hambre. Que vayan a laburar", cerró en el mensaje.