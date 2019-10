Círculo quiso pero no pudo y Villa Mitre se llevó lo que vino a buscar

El "papero" tuvo las mejores intenciones pero careció de profundidad y volvió a dejar puntos en el camino como local. Fue 0 a 0 ante el equipo bahiense y todavía no logró triunfos en la categoría.

Se le está haciendo difícil la adaptación a Círculo Deportivo. En algunos partidos porque los pocos errores que cometió en defensa los pagó muy caros y, en otros, como este ante Villa Mitre de Bahía Blanca, sufrió la falta de peso ofensivo, fue el único que intentó pero generó poco y no pasó del 0 a 0 en el "Guillermo Trama", por la novena fecha de la Zona Sur. Encima, se vienen dos partidos seguidos como visitante ante Camioneros y Maipú de Mendoza.

Escribir el primer tiempo del partido demanda no más de unas pocas líneas. No pasó nada. Círculo con su sistema 4-1-4-1 fue mucho más equilibrado y salvo por algún error en la salida, no pasó sobresaltos. A Villa Mitre tampoco le interesó demasiado atacar y por eso, el peso pasó por el dueño de casa. Y ahí, es donde al "papero" le faltó un poco de claridad, de profundidad. Porque hasta tres cuartos de cancha llegaba bien, con la salida limpia de Buzzini, la movilidad de Pájaro y Leonardo tratando de filtrarse atrás de los volantes visitantes, los intentos en vano de Vedda y Vértiz por las bandas y la principal carta que tuvo el equipo de Matteo fue Nahuel Roselli. El "Sapo" era la salida por derecha, las trepadas, el sorprender para adentro y terminar como "9". Pero fue eso, búsqueda, buenas intenciones y nada más. Apenas un remate desde lejos de Francisco Leonardo que el piso rápido le jugó una mala pasada a Tavoliere y el pie lo salvó cuando la pelota tenía destino de red. Después, el arquero mostró seguridad en los envíos aéreos, desaprovechados por el local que los tiró muy cerrados y facilitó la tarea del "1".

En el arranque del complemento, al menos hubo más acción. Una falta en la puerta del área de Buzzini le dio una gran chance a Villa Mitre que desaprovechó Palacio. Enseguida, jugada "maradoniana" de Roselli que fue dejando defensores en el camino, antes de meterse al área asistió a Romea y llegó antes Tavoliere. La visita se paró más adelante y propuso otro partido, con mayor vocación ofensiva y empezó a encontrar algunas falencias en la defensa local. De todas formas, no lograba llegar peligro, aunque estaba lejos de su arquero. Alexis Matteo buscó otra cosa y metió un delantero (Astiz), sacó un volante (Leonardo) y volvió al 4-4-2. Con tanta mala suerte que, había perdido por lesión a Ayr y también debió sacar de manera obligada a Roselli, que antes de irse tuvo la más clara de la tarde con una mediavuelta que encontró una notable respuesta de Tavoliere.

El "papero" no se conformaba con el empate y quería ganar. Bruno Vedda que retrocedió a la zona donde mejor se siente, en el lateral derecho, tomó la lanza y se fue para adelante, llevó de derecha al centro, abrió para Fredes que tuvo poco recorrido de la pierna y remató a las manos del arquero. Cuando el partido se iba y nada pasaba, lo único que le faltaba a Círculo era perderlo en el cierre, tuvo una Villa Mitre y Pájaro, en su afán por cerrar, casi la mete contra su propio arco.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Nahuel Roselli, Nicolás Ayr, Bruno Cabrera y Sebastián Corti; Mariano Buzzini; Bruno Vedda, Nahuel Pájaro, Francisco Leonardo y Enzo Vértiz; Joaquín Romea. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 15' Joaquín Solaberrieta por Ayr, 22' Enzo Astiz por Leonardo y 29' Leonardo Fredes por Roselli.

Villa Mitre (Bahía Blanca) (0): Facundo Tavoliere; Brahiam Cuitiño, Víctor Manchafico, Facundo Laumann y Nicolás Ihitiz; Ramiro Formigo, Daniel Fabello, Agustín Cocciarini y Nicolás Palacio; Maximiliano Tunessi y Carlos Herrera. DT: Carlos Mungo.

Cambios: ST 18' Juan Zárate por Herrera, 40' Nehemías Reckemberg por Tunessi.

Goles: No hubo

Arbitro: Jonathan Correa, de Córdoba.

Estadio: Guillermo Trama.