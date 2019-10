Círculo tiene una buena chance de resurgir

Sin victorias en la temporada, con tres derrotas consecutivas y sabiendo que el próximo fin de semana tendrá fecha libre, el "Papero" afronta un partido importante frente a Juventud de San Luis, el otro colista de la Zona Sur.

Todos los partidos son importantes y los puntos valen lo mismo. Pero Círculo Deportivo, por el momento en el que lo encuentra y por el rival, sabe que el de esta tarde ante Juventud Unida Universitario de San Luis, a las 16 en el "Guillermo Trama", tiene un valor especial por varios motivos: para sumar de a tres por primera vez en la temporada, para cortar la racha de tres caídas en fila y para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Con el mismo equipo que hizo un buen papel en San Juan, más allá de la derrota 1-3, Alexis Matteo apuesta a la continuidad y a darle rodaje a un once, cosa que no pudo hacer en lo que va del certamen, siempre por distintas lesiones. Ahora, ante la posibilidad de consolidar una idea, lo aprovecha y sale a buscar el triunfo con su clásico sistema 4-4-2, con un volante externo de más juego (Pájaro) y otro de más explosión (Ullúa), sostenidos por la eficiencia de Corti y la precisión de Leonardo por adentro.

Del otro lado, estará un Juventud que está en una situación parecida, también con dos unidades, pero que llega con dos semanas de trabajo pensando en este partido porque tuvo fecha libre en la anterior y Darío Alaniz le da la misma trascendencia que el local y conoce la importancia de poder obtener los tres puntos. En el equipo puntano juegan dos viejos conocidos de nuestra ciudad como el marplatense Damián De Hoyos (exRiver y Kimberley) y el goleador Wilson Albarracín, con gran paso por Unión y Alvarado.

Probables formaciones

Círculo Deportivo: Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Nicolás Ayr, Nahuel Roselli y Matías Leguizamón; Nahuel Pájaro, Sebastián Corti, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Gabriel Martinena y Joaquín Romea. DT: Alexis Matteo.

Juventud Unida Universitario (San Luis): Julián Lucero; Walter Figueroa, Gabriel Ojeda, Franco Verón y Gonzalo Paglialunga; Emanuel Pío, David Garay, Daniel Carrasco y Juan Pablo Gobetto; Damián De Hoyos y Wilson Albarracín. DT: Darío Alaniz.

Árbitro: Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

Estadio: Guillermo Trama, de Otamendi.

Hora: 16

Resto de la fecha

Sábado

Cipolletti 0 - Huracán LH 1

Domingo

15.30 Camioneros vs. Deamparados

16hs. Peñarol vs. Deportivo Madryn

16hs. Villa Mitre vs. Sol de Mayo

16.30 Deportivo Maipú vs. Sansinena

17.30 Ferro de Pico vs. Olimpo