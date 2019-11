Alvarado viajó con dos regresos y sin equipo confirmado

El conjunto de Juan Pablo Pumpido ya está en Córdoba donde el viernes a las 20.10 enfrentará a Belgrano buscando seguir por la buena senda en la Primera Nacional.

Luego de la gran victoria frente a Mitre de Santiago del Estero, con su mejor performance en la temporada, Alvarado tuvo una semana corta de trabajo y el miércoles por la tarde emprendió viaje para arribar este jueves a Córdoba, a la espera del choque del viernes a las 20.10 frente a Belgrano por la décimotercera fecha de la Zona A del Torneo Federal A. Diego Becker y Lucas Algozino vuelven a estar en la lista de convocados tras sus respectivas lesiones.

No confirmó el equipo Juan Pablo Pumpido, pero no sería extraño que repita los mismos once, que mostraron un buen rendimiento y un equilibrio entre defensa y ataque. De los que tiene para regresar, el nombre que más ilusiona es el de Becker, figura en cada una de sus presentaciones, pero debería sacar a Cristian Canuhé, de gran nivel ante los santiagueños y con mayor orden táctico ante un rival que, se estima, intentará atacar un poco más. Sin embargo, habrá que esperar hasta el propio día del partido para saber qué hará el entrenador, que también tiene a Algozino, titular hasta su lesión, que pelea un lugar con Gaspar Gentile, otro de los puntos altos del fin de semana.

Por una cuestión táctica, el que podría ganarse un lugar es Patricio Vidal. El exIndependiente hizo méritos ante Mitre para tener una chance de arranque, mientra que Robertino Giacomini, entre los once en ese encuentro, no participó mucho del juego y no tuvo ocasiones de gol. Por eso, de haber alguna variante puede estar en el acompañante de Germán Rivero.

De esta forma, el probable equipo sería con: Emanuel Bilbao; Lucas Fernández, Gabriel Fernández, Jorge Zules Caicedo y Fernando Ponce; Gentile, Maximiliano González, Pablo Ledesma y Canuhé; Vidal o Giacomini y Rivero. Además viajaron Matías Degrá, Maximiliano Oliva, Matías Caro, Leandro Teijo, Algozino, Becker y Walter Bracamonte.