Alvarado tiene cita en la casa de un histórico

El conjunto de Juan Pablo Pumpido va al "Gigante de Alberdi" para enfrentar a Belgrano de Córdoba por la décimotercera fecha. El "torito" busca seguir con su racha positiva para acercarse a puestos de Copa Argentina.

Cuando se conocieron los grupos de esta temporada de la Primera Nacional, una de las fechas más esperadas para la gente de Alvarado, por historia y popularidad, era la que lo ponía frente a frente con Belgrano de Córdoba, uno de los grandes del interior. Aunque lejos está el "pirata" de estar pasando su mejor momento, no deja de ser un partido muy atractivo el que disputarán este viernes desde las 20.10 en el "Gigante de Alberdi" por la 13° fecha. Los de Juan Pablo Pumpido llegan con una racha positiva, mientras que el local está envuelto en una crisis futbolística y con técnico interino.

Si Alvarado sabe aprovechar el momento de su rival, puede dar otro golpe en Córdoba. Aplomado en la categoría, con firmeza y en alza en el rendimiento, el "torito" buscará estirar su racha positiva de cuatro partidos sin perder, con 10 puntos de los últimos 12 en juego. Desde que la continuidad del entrenador pendió de un hilo, el equipo marplatense fue en alza y el objetivo de salir del fondo de la tabla ha cambiado para empezar a pensar en la posibilidad de acceder a la Copa Argentina. Todo lo contrario le pasa a Belgrano, que no logró adaptarse a la divisional luego de descender, merodea el fondo de la tabla de posiciones, perdió al entrenador y acumula siete encuentros sin conocer la victoria.

Por eso, los de Juan Pablo Pumpido saldrán a la cancha sabiendo que cuanto más pasen los minutos y el local no pueda imponer condiciones, la presión irá creciendo y ahí quedarán los espacios para golpear. Sin once confirmado, no sorprendería que repita los que le ganaron muy bien a Mitre de Santiago del Estero en la mejor actuación de la temporada. Más allá de los regresos de Diego Becker y Lucas Algozino, estarían en el banco de suplentes y ratificaría la confianza de Canuhé y Gentile por las bandas. La única variante podría ser en el ataque, donde Patricio Vidal (de gran ingreso el sábado), tiene muchas posibilidades de ingresar en lugar de Robertino Giacomini.

Del lado de enfrente, el técnico interino Julio Constantín pateó el tablero y dispuso de cinco modificaciones respecto al equipo que viene de caer ante Brown de Madryn. Rodrigo Erramuspe y Ricardo Noir suspendidos y Leonardo Sequeira lesionado, son los cambios obligados. A esos, le suma las salidas de Martín Rivero y Juan Quiroga.

Probables formaciones

Belgrano (Córdoba): César Rigamonti; Juan Barinaga, Ignacio Vázquez, Joaquín Novillo y Cristian Almeida; Gastón González, Santiago Longo, Hernán Bernardello y Nahuel Luján; Pablo Vegetti y Enrique Borja. DT: Julio Constantín.

Alvarado: Emanuel Bilbao; Lucas Fernández, Gabriel Fernández, Jorge Zules Caicedo y Fernando Ponce; Gaspar Gentile, Maximiliano González, Pablo Ledesma y Cristian Canuhé; Patricio Vidal o Robertino Giacomini y Germán Rivero. DT: Juan Pablo Pumpido.

Árbitro: Leonardo Rey Hifler.

Estadio: "Julio César Villagra".

Hora: 20.10

TV: DirecTV