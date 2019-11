Francisco Zustovich: “Me falta muchísimo”

El jugador de Peñarol mantiene los pies sobre la tierra, no se cree nada por el rendimiento mostrado y se pone objetivos a corto plazo para seguir creciendo en lo individual y colectivo.

Francisco Zustovich vive un presente soñado y sueña con un futuro mejor. Pero tiene los pies sobre la tierra. Su forma de ser, su familia y sus formadores no dejan que se la crea. Trabaja sus condiciones y pretende mejorar sus defectos, en un camino que recién empieza.

El menor integrante de una familia basquetbolera y de Peñarol, se destacó en la Selección U13 de Provincia de Buenos Aires que quedó tercera en el Argentino, promediando 26 puntos y 6 rebotes. Ahora se prepara para afrontar con el “Milrayitas” el Argentino de Clubes como local.

“Arranqué jugando el Zonal acá, pasamos al Provincial en Necochea y también salimos campeones. Para el Argentino tuvimos pocos días de preparación, entrenamos tres días a full y formamos un muy buen grupo dentro y fuera de la cancha. Creo que eso nos ayudó a tener buenos resultados”, dijo “Achi”, quien además fue capitán de Mar del Plata y de Buenos Aires, lo que le significó “una responsabilidad muy grande”.

Sobre el rendimiento del combinado bonaerense, Zustovich analizó: “en la ofensiva estuvimos muy bien, nos pasamos mucho la pelota y anotamos de contragolpe, hubo partidos en los que anotamos la mitad de los puntos por esa vía. Tendríamos que haber mejorado en defensa”.

A la hora de darle valor al tercer puesto, el talentoso jugador no dudo en decir que “vale mucho porque fuimos al Argentino con el objetivo de terminar entre los primeros cuatro y pudimos cumplirlo. No pudimos llegar a la final por cosas del torneo”. Cambiar el ánimo luego de perder una semi cuesta. Levantarse es difícil. Cuando terminó la semi estábamos todos muy bajoneados porque fue un golpe muy duro. Pero sabíamos que no era lo mismo salir terceros que cuartos y nos quedaba una final que teníamos que ganar. Nos mentalizamos para eso y lo logramos”, destacó Zustovich.

Sobre su rendimiento individual, el pibe dijo: “me sentí muy bien, muy cómodo, jugué tranquilo porque me ayudaron mis compañeros. Es muy lindo ser reconocido por mucha gente”. Para no marearse ante tantos buenos rendimientos y los posteriores elogios, “Achi” reconoció que “mi familia me ayuda mucho. No soy creído porque me falta muchísimo, estoy recién arrancando. Más allá de eso disfruto de lo que me pasa. Mi hermano (Eugenio) estaba orgulloso del torneo que hice y mi felicitó”.

Sobre las virtudes de su juego, el menor de los Zustovich explicó: “me gusta ser vertical en el ataque rápido. Lo que debo mejorar es la defensa y el tiro de tres puntos”. Además contó que sus sueños son “jugar en la Liga y la Euroliga”.

Con respecto a lo que viene para los pibes del “Milrayitas”, contó que “hicimos un buen torneo en el Provincial y ahora estamos entrenando mucho. Para el Argentino estamos muy bien, concentrados porque sabemos que tenemos chances de avanzar”. Además, “Achi” habló sobre el juego del equipo: “la verdad que no tenemos muchos sistemas. O sea no jugamos tan táctico, intentamos hacer una gran suma de pases y jugar libre”.

El sábado 17, Peñarol debutará contra Millonarios y el domingo a las 11 se medirá Gimnasia de La Plata. Habrá en juego dos pasajes a la próxima instancia.