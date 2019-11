Último festival del año en San José, con cuatro combates profesionales

Esta noche, nuevo evento organizado por Rubén "Siru" Acosta, con un total de 17 peleas.

Esta noche de sábado se realizará el último festival de boxeo del año organizado por Rubén “Siru” Acosta, en el Club Atlético San José (España 3443). Ayer se realizó el pesaje oficial de los cuatro combates profesionales pautados.

En primer turno el representante del Team Bristol Box, Carlos Ronner (72.900) y Genaro Nozzi (72.900) no tuvieron problemas en pasar el primer escollo.

Luego Franco Acosta (81.800) que busca continuar con su racha imbatida y Gustavo Domínguez Chamorro (81.800) con cambio de rincón también dieron el peso pactado y estarán listos para la accion

Otro miembro del Team Juannas, Santiago “El Tren” Sánchez (65.200), y Jorge Arce (66.700) fueron los siguientes en subirse a la balanza frente a la fiscalización de Mariano Páez, presidente de la comisión de boxeo local.

Por último llegó el turno de los fondistas: César “El Salvaje” Reynoso (81.200), que vuelve a combatir en el país tras sus experiencias en Canadá y el zurdo noqueador Fabio Barros (82.000).

Estos cuatro combates tendrán un preludio de 13 combates amateurs en los cuales se pondrán en juego 5 títulos regionales AMBAPA clasificatorios al nacional que da la posibilidad a los ganadores de combatir en México el año próximo. “Para este festival volvimos a apostar fuerte. Nuevamente cuatro peleas profesionales que en la situación actual requiere una inversión muy grande y los títulos AMBAPA le dan a nuestros eventos trascendencia internacional. Para mi, que uno de los chicos que salen de estos festivales tenga la chance de combatir en el exterior, es un orgullo muy grande. Estoy seguro de que los boxeadores locales llegarán lejos. Quiero agradecer a los sponsors, especialmente a Juannas y a Leo y Juan Villamón que siguen confiando en nuestro trabajo y permiten que el boxeo local crezca día a día”, manifestó "Siru" Acosta en conferencia de prensa realizada en el Café London de la ciudad de Mar del Plata.

El festival dará comienzo a partir de las 20.30 horas y las entradas tienen un costo de 250 pesos en puerta.

A continuación el cronograma de peleas:

1) Emanuel Funes (Hnos Ruiz) VS. Renzo González (Madariaga)

2) Iara Lagos (Gimnasio Luna) VS. Ludmila Toledo (Gimnasio Orrego)

3) Franco Figus (Monkey Box) VS. Luciano Garzarain (Balcarce)

4) Laura Pastorini (Hnos Ruiz) VS. Fiorella Salvarezza (Madariaga)

5) Leandro Posadas (Meneses Box) VS. Mariano Blanco (Talcahuano Box)

6) Charly Vivas (Monkey Box) VS. Fernando Gutierrez (Caleta Olivia)

7) Enzo Ocampos (Gimnasio Coquián) VS. Michael Lemos (Gimnasio Lencina)

8) Elías Petrucella (La Furia Box) VS. Santiago Domínguez (GMB)

9) Thomás Ordaz (Monkey Box) VS. Lucas Segovia (Caleta Olivia)

10) Franco Sosa (Gimnasio Luna) VS. Roberto Da Silva (Balcarce)

11) Cristian Pavón (Hnos Ruiz) VS. Juan Verón (Madariaga)

12) Thomás Chiquichano (Tavo Team) VS. Adolfo Argüello (Caleta Olivia)

13) Leonel Avila (Gimnasio Maldonado/Atlético MdP) VS. Franco Ferreyra (Dolores)

Peleas profesionales:

14) Carlos Ronner (Bristol Box) VS. Genaro Nozzi

15) Franco Acosta (Team Juannas) VS. Gustavo Domínguez Chamorro (Imperio Box)

16) Santiago Sánchez (Team Juannas) VS. Jorge Arce

17) Cesar Reynoso (Imperio Box) VS. Fabio Barros

"Chino" Acosta, por la gloria del otro lado del Atlántico

Este sábado también será la chance de que Rubén Acosta jr se consagre en tierras españolas. A partir de las 16.30, hora argentina, estará compitiendo en la final de la categoría 75kg. del torneo Islas Baleares que brinda plazas al campeonato nacional. Enfrente tendrá a Juan Manuel Pineda representante de Mallorca quien viene de una gran pelea en la semifinal disputada a principios de este mes. Acosta por su parte volvió al ring el pasado sábado con un empate en lo que significó su debut en Europa. “Me sentí un poco fuera de distancia al principio, pero lo pude corregir a medida que corrían los minutos. Fue una larga inactividad y eso se siente a la hora de subir. Por suerte al final pude demostrar parte de mi repertorio y para este sábado estoy más que listo. El rival tiene un muy buen boxeo, pero tengo todas las herramientas para dominar el ring y llevarme la victoria."