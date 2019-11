Cayó acusado de abusar a dos hijastras en reiteradas oportunidades

Las víctimas tenían 9 y 15 años cuando ocurrieron los hechos. El imputado de 49 años quedó alojado en la alcaidía penitenciaria de Batán.

Un hombre de 49 años acusado de abusar de las hijas de dos ex parejas en reiteradas oportunidades fue detenido en las últimas horas tras el avance de una investigación que comenzó hace casi diez meses. El imputado –cuyos datos personales no trascendieron para no identificar a las víctimas- quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

La detención la hizo efectiva personal de la DDI el pasado miércoles a partir del pedido del fiscal Leandro Arévalo que reunió los elementos suficientes para imputarle al sujeto los abusos que dos nenas de 9 y 15 años sufrieron en más de una oportunidad.

Más allá del hermetismo lógico de la investigación, fuentes consultadas por este medio confirmaron que el imputado estaba en su casa ubicada en inmediaciones de Alvarado y Aristóbulo del Valle con algunos familiares. “Se ingresó al lugar con una orden de detención y se labraron las actuaciones correspondientes”, indicaron.

La Unidad Fiscal de Instrucción 7 comenzó a trabajar en esta causa a partir de la denuncia que una de las madres hizo el mes de febrero pasado. Con los datos recabados en las últimas semanas se pudo solicitar la detención a la Justicia de Garantías.

Con la confirmación de esta detención son tres las realizadas en menos de veinticuatro horas: el miércoles se había detenido a un sujeto que violó y grabó a su hijastra en Miramar –hecho por el cual se negó a declarar- y horas más tarde un hombre intentó abusar a su hijastra en la casa del barrio El Grosellar, aunque la chica de 15 años logró salir y pedirle ayuda a una vecina.