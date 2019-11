Círculo lo tuvo contra las cuerdas al puntero

El "Papero" empató 2 a 2 después de estar ganando 2 a 0, pero con el atenunante que jugó 80' con un hombre menos por la expulsión de Roselli. Signos positivos en el equipo de Matteo.

Una vez más, por quinta en la temporada, Círculo Deportivo arranca ganando y no lo puede sostener. El conjunto de Alexis Matteo hizo un partidazo ante uno de los punteros como visitante, ante un equipo que había ganado los cuatro partidos que jugó en su cancha y salvo por esas cosas del fútbol, se terminó volviendo con un empate que en la previa se firmaba y, por el desarrollo, deja un gustito amargo, porque iba ganando 2 a 0 y el 2 a 2 final le impidió ganar su primer encuentro en la temporada. La temprana expulsión de Nahuel Roselli, le pone un sabor más dulce a la igualdad.

Cada partido tiene un montón de situaciones que hace que un resultado final se tome de una u otra manera. Círculo sabía que sumar en el Sperdutti era un buen resultado teniendo en cuenta cómo llegaba cada equipo. Pero sacar ventaja al minuto de juego, lo puso en esa obligación de ver si lograba sostener esa diferencia. Sin embargo, a los 10', Nahuel Roselli luego de una infracción fue "escupido" por un rival y reaccionó de la peor manera, le pegó una "piña" y se fue a las duchas demasiado rápido. Era largo el tramo que quedaba y se hacía muy difícil. Más allá, que al dueño de casa le costó horrores generar situaciones de gol en ese primer tiempo y casi no inquietó con serio riesgo a Sergio Del Curto.

En el arranque y el final, golpeó la visita a pura efectividad. Apenas había pasado un minuto cuando Mariano Buzzini asistió a Joaquín Romea que no dudó y definió ante Matías Alasia para enmudecer el "Omar Higinio Sperdutti" cuando muchos no se habían terminado de acomodar. Cuando quedaban 3' para que termine la etapa, la empezó Vedda, la siguió Romea que se sacó de encima que ahora se vistió de pasador par buscar a la carrera a Ever Ullúa que con los ojos abiertos remató fuerte arriba y lo mandó al vestuario 2 a 0 arriba.

El negocio estaba más que cumplido, y tenía que salir con mucha atención al complemento, aguantar lo máximo posible y jugar con la desesperación de los "cruzados". Pero el local se encontró con el descuento demasiado rápido y le puso dramatismo. Matías Persia conectó un centro de Amaya cuando iban 6' y a los de Carlos Sperdutti les quedaba mucho tiempo para remontar. La pelota era potestad del dueño de casa, que llegaba pero sin demasiado peligro. Los minutos corrían y el nerviosismo se apoderaba de un equipo que no encontraba la claridad para entrar ante un Círculo concentrado y firme, que tuvo en la cabeza de Joaquín Romea la definición del encuentro, pero le erró al arco y a seguir sufriendo.

De tanto ir, por vía aérea, Maipú encontró la igualdad en la menos imaginada. Porque el que se elevó para cabecear uno de los tantos centros que llegaron fue Matías Navarro, el mejor del local, pero de sólo 1.64 metros, que ganó en las alturas y superó a Del Curto para sellar el 2 a 2 a los 37'. El final fue para el infarto, Círculo aguantaba y casi lo gana cuando sacó del medio, Maipú no se conformaba y lo quiso ganar.

El empate estuvo bien. Círculo puede estar tranquilo que hizo lo imposible, el árbitro empujó al local que, de casualidad, consiguió la igualdad y sigue en el primer lugar junto a Huracán.

Síntesis

Deportivo Maipú (Mendoza) (2): Matías Alasia; Alexis Viscarra, Julio Villarino y Marcos Lamolla; Javier Farías, Luis Daher, Franco Moreno y Mauro Vizaguirre; Matías Navarro, Matías Persia y Nicolás Aguirre. DT: Carlos Sperdutti.

Cambios: PT 19' Daniel Garro por Farías y 43' Oscar Amaya por Villarino; ST 0' Neri Espinosa por Moreno.

Circulo Deportivo (2): Sergio Del Curto; Nahuel Roselli, Nicolás Ayr, Bruno Cabrera y Sebastián Corti; Bruno Vedda, Leonardo Fredes, Mariano Buzzini y Ever Ullúa; Nahuel Pájaro y Joaquín Romea. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 18' Enzo Vértiz por Fredes, 32' Lucas Rancic por Romea y 43' Enzo Astiz por Ullúa.

Goles: PT 1' Romea (CD) y 41' Ullúa (CD); ST 5' Persia (DM) y 37' Navarro (DM).

Incidencias: PT 12' expulsado Roselli (CD).

Árbitro: Franco Morón (General Pico).

Estadio: "Omar Higinio Sperdutti".