Choripaneros exigen regularizar la actividad: "Nos tienen escondidos"

Piden que les permitan trabajar en una zona céntrica. "Necesitamos un lugar por el que transite gente. Que no sea en la periferia", exigieron.

Choripaneros autoconvocados llevan adelante la tercera jornada de protesta frente a la Municipalidad de General Pueyrredon para expresar su disconformidad ante la falta de regulación de la actividad en la ciudad y la ignorancia por parte de las autoridades locales frente al reclamo.

"Estamos así hace cuatro años. Nos quieren tener escondidos. Salió la reforma gracias al intedente Carlos Arroyo, pero después nos soltó la mano", explicó Darío Almada, uno de los 50 manifestantes que lleva adelante el reclamo e impide el tránsito vehicular sobre Hipólito Yrigoyen entre Avenida Luro y San Martín desde el pasado lunes.

Al respecto sobre qué lugar sería el adecuado para la actividad, Almada precisó que pretenden instalarse en una zona urbana y céntrica. "No tenemos un lugar fijo. Nos habían mandado a la costa, pero nosotros queremos trabajo para todo el año. Necesitamos un lugar por el que transite gente. Que ellos decidan, pero que no sea en la periferia ni escondidos", pidió.

En este contexto, Almada apuntó contra la intención de los concejales de querer identificar la venta de alimentos en food trucks, tras la presentación oficial que realizó la edil de la Unión Cívica Radical (UCR) Cristina Coria. "Se preocupan por regularizarlos, pero a nosotros no", afirmó el choripanero en declaraciones a 0223, a la vez que indicó que no obtuvo ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades.

"No nos atiende nadie del Ejecutivo ni el intendente", sostuvo el manifestante, quien aseguró que el jefe comunal electo, Guillermo Montenegro, se comprometió a llamarlos a una mesa de diálogo, que todavía no tuvo lugar. Frente a esta situación, Almada garantizó que continuarán con las medidas de protesta en caso de no ser atendidos por los funcionarios municipales. "Seguiremos acá hasta que nos den una respuesta. Hay una interna entre los dirigentes y los únicos que salimos perjudicados somos nosotros", cerró.