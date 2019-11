Confirman pico de casos de gastroenteritis en Mar del Plata

Lo informaron desde la Secretaría de Salud del Municipio, que remarcaron que hay muchos casos pero no llega a ser una epidemia. Todos los casos son ambulatorios. Algunas recomendaciones.

Desde la Secretaría de Salud Municipal confirmaron la existencia de un pico de casos de gastroenteritis en Mar del Plata y pidieron a la población "no alertarse", ya que a pesar del elevado número de afectados, “no llega a ser una epidemia”.

En diálogo con 0223, el subsecretario de salud Pablo de la Colina admitió que "hay un pico de gastroenteritis, pero no es una epidemia. Sí es un pico elevado y no hay internados ni casos graves, todo por ahora es ambulatorio. Creemos que es un virus que se contagia por vía aérea. No hay nada que alertar a la población. Si los vómitos son muy intensos, pedimos que consulten a su médico de cabecera”, destacó.

En ese punto, el funcionario del área de salud aseguró que “no hay ninguna alerta sanitaria hasta el momento. No hay nada que nos alerte pero si estamos controlando a ver si aparece un virus nuevo”.

Según detalló, los casos comienzan con vómitos bastante intensos y con 5 a 7 días de diarrea. "En general hay que hacer una hidratación vía oral. Según los casos que han aparecido en las hospitales públicos como privados, afecta sobretodo a pacientes de 2 a 9 años y otro grupo afectado que estamos viendo es de personas de 25 a 40 años”, precisó.

En tal sentido, De la Colina recordó que ante este tipo de sintomatología y para no contagiar en caso que se confirme si es viral, se recomienda fundamentalmente el lavado de manos constante, lavado de verdura y tomar agua corriente o envasada. "Si alguien tiene este cuadro, debe aislarse. Esto es fundamental”, concluyó el funcionario.