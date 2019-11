Alvarado lo ganó de punta a punta

Aunque lo abrió en el complemento, el "torito" hizo méritos y se impuso con autoridad por 2 a 0 a Mitre de Santiago del Estero para seguir respirando y acomodarse en la mitad de la tabla.

Con una muy buena actuación colectiva, Alvarado le ganó por 2 a 0 a Mitre de Santiago del Estero en el José María Minella y terminó la doble fecha de local con cuatro puntos sobre 6 en juego, para seguir lejos del fondo de la tabla, acercándose a la mitad y mirando de reojo la zona de Reducido. El conjunto de Juan Pablo Pumpido generó mucho y lo abrió en el complemento con el gol de Rivero y lo definió Bracamonte. El viernes, visita a un gigante como Belgrano de Córdoba.

Al igual que contra Brown de Puerto Madryn, la deuda estuvo en la falta de definición. En aquel partido, fue en el segundo tiempo que no pudo vulnerar al arquero visitante y se quedó con un sabor amargo. Esta vez fue en la primera mitad, donde convirtió en figura al arquero Luis Ojeda que se hizo gigante en tres oportunidades: primero en un mano a mano con Gentile que lo miró, se la jugó a su izquierda y ahí fue el remate del exTemperley que alcanzó a sacar al córner. Más sobre el final de la primera etapa, Canuhé pivoteó en la medialuna, Rivero sacudió de afuera y el uno, otra vez, la mandó al tiro de esquina. En la última, a los 40', el goleador hizo una gran jugada, a pura fuerza le ganó el duelo a Alesandroni, se levantó y desairó a Moisés que lo manoteó y Ramiro López no dudó y sancionó el penal. Con mucha confianza, el "9" buscó abajo, al palo izquierdo, y el arquero se hizo gigante para volver a ahogar el grito.

En el desarrollo de la etapa, el "torito" fue más, pero le faltó la puntada final. Gentile desnivelaba por la banda pero no encontraba recepción adentro; Canuhé se cerraba para darle juego y aportaba mayor precisión. Ledesma llegaba por sorpresa, fueron unos buenos 45', con mayor posesión y sólo quedando descompensado cuando Mitre intentó salir rápido de contra, pero no tuvo claridad en los metros finales y casi no inquietó a Emanuel Bilbao.

En el complemento, la cosa siguió igual. Era todo de Alvarado que lo único que le faltaba era poder desnivelar. Ledesma sorprendió con un buen zurdazo desde afuera del área que encontró otra buena respuesta de Ojeda y, de ese córner, clarísima mano de Rébola que López omitió ante la protesta de todo el local. No ligó ni un poco el equipo de Pumpido, ni siquiera cuando Canuhé ejecutó con maestría un tiro libre por arriba de la barrera que dejó parado a Ojeda y se estrelló en el ángulo derecho.

Hasta que a los 22', llegó lo que tanto merecía. Recuperó Maxi González y abrióVidal, que recién había ingresado, recibió por derecha y metió un estiletazo atrás de los centrales para Germán Rivero que tuvo la reivindicación, controló con el muslo y tocó con la punta ante el achique del arquero para poner el 1 a 0. Había que ver si, con la desventaja, se iba a adelantar un poco Mitre, pero el "torito" no lo dejó, siguió presionando, siguió recuperando y jugando lejos de un Bilbao que era un mero espectador. La primera vez que lo exigieron, respondió. Fue a los 34' con un remate lejano de Verdugo que desvió hacia un costado y luego la agarró en el rebote. Enseguida, salió Canuhé, extenuado, y su reemplazo lo liquidó. Una vez más, la armó Vidal que no fue egoista y se la dio a Bracamonte que, con apenas un minuto en el campo de juego, parecía que se demoraba, se acomodó para la derecha y la puso arriba, con dos defensores parados sobre la línea.

Victoria y alegría del "torito" que sigue respirando, que se aleja del fondo, que está tranquilo, que sacó cuatro de seis y que dejó una buena imagen ante su gente.

Síntesis

Alvarado (2): Emanuel Bilbao; Lucas Fernández, Gabriel Fernández, Jorge Zules Caicedo y Fernando Ponce; Gaspar Gentile, Maximiliano González, Pablo Ledesma y Cristian Canuhé; Robertino Giacomini y Germán Rivero. DT: Juan Pablo Pumpido.

Cambios: ST 20' Patricio Vidal por Giacomini, 25' Matías Caro por Gentile y 36' Walter Bracamonte por Canuhé.

Mitre (Santiago del Estero) (0): Luis Ojeda; Rodrigo López, Alejandro Rébola, Álvaro Moisés y Mauro Maidana; Marcos Rivadero, Juan Ignacio Alesandroni, Fabio Verdugo y Leandro Lencinas; Iván Becerra e Ismael Blanco. DT: Gabriel Gómez.

Cambios: ST 13' José Luis Torres por Becerra, 20' Carlos Tellas por Lencinas y 27' Leonardo Valdez por Moisés.

Goles: ST 22' Rivero (A) y 37' Bracamonte (A).

Incidencias: PT 40' Ojeda (M) le detuvo un penal a Rivero (A).

Árbitro: Ramiro López.

Estadio: José María Minella.