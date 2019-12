Fernández anunció un bono para jubilados, AUH y congelamiento de tarifas

Fue durante una entrevista televisiva, el Presidente también resaltó el inicio de la distribución de la tarjeta alimentaria, el congelamiento de las tarifas y un proyecto para ayudar a las pymes.

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que los jubilados que cobran la mínima recibirán un monto adicional de $5000 en diciembre y otro igual en enero. Asimismo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán una suma extra de $2000 que se cobrará por única vez en diciembre. También habrá una pago mensual para madres con hijos hasta seis años o embarazadas.

Durante la entrevista brindada al periodista Reynaldo Sietecase, Fernández anunció que habrá un congelamiento de tarifas hasta el 30 de junio. La medida se suma al congelamiento en los precios de los medicamentos que acordó el Gobierno con los laboratorios o el inicio del reparto de la tarjeta alimentaria, que beneficiará a mujeres embarazadas o con hijos menores.

Una de las medidas anunciadas fue la suspensión de las actualizaciones para los jubilados, que en su momento generó polémica porque el coeficiente utilizado les daba a los adultos mayores remuneraciones que perdían contra la inflación. En ese sentido, el Presidente adelantó que el régimen jubilatorio que entró en vigencia a finales del 2017, se rediscutirá en el Congreso y ahora se les otorgará un adicional de $5000.

En relación a las tarifas, Fernández sostuvo que “no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. No vamos a aplicar aumentos y vamos a dar hasta el 30 de junio tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio las tarifas tienen que servir al modelo productivo”, explicó.

“El gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó el primer mandatario.

Asimismo, planteó que las pymes, de acuerdo con el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, se encuentran “en una situación muy crítica, porque se han endeudado mucho con el Estado”, por lo que en la ley que enviarán en las próximas horas al Congreso promoverán “una amplia moratoria para regularizar su situación”. “Uno de los mayores problemas que tienen es que se han endeudado con el Estado. Han dejado de pagar impuestos y aportes. Proponemos una muy amplia moratoria para regularizar su situación. Tiene intereses muy bajos y les otorga seis meses de gracia, tienen seis meses para empezar a pagar”, cerró.