El municipio espera el pago de una millonaria deuda para pagar aguinaldos

El secretario de Hacienda Alfredo Osorio dijo que, no obstante, que Guillermo Montenegro recibirá una municipalidad con las cuentas ordenadas. “Después, la plata, es otro cantar”, aclaró.

A una semana de que Guillermo Montenegro asuma al frente del municipio de General Puyerredon, los equipos del intendente electo y de Carlos Arroyo se reúnen casi a diario para ultimar detalles de la transición.

Al respecto, el secretario de Hacienda del municipio, Alfredo Osorio, reiteró que “desde el principio se la estado dando información” a los representantes de Montenegro y ratificó que el próximo intendente “tiene todos los datos para poder asumir”.

En cuanto a cuál es el panorama con el que se encontrará Montenegro y su equipo, Osorio reconoció que “esto es el día a día” y afirmó que desde el viernes esperan el pago de una deuda millonaria para cubrir el pago de aguinaldos a los empleados. “Estamos hablando sobre una deuda de 900 millones de pesos entre Nación y Provincia, pero eso es algo que va a tener que seguir gestionando la próxima administración. En este caso son 258 millones del fondo educativo”, precisó en declaraciones a 0223 Radio.

No obstante remarcó que el pago de salarios no significará un problema “porque todavía hay recaudación”, más allá de que en las últimas semanas hubo presentaciones judiciales por los aumentos en la TSU. Incluso, aclaró que recibirán un municipio con las ordenadas. “No hay cheques librados, ni recursos afectados o utilizados y hasta me devolvieron los 110 millones de pesos que se usaron en su momento para pagar los sueldos de septiembre”, enumeró. “Va a estar ordenado. Después, la plata, es otro cantar”, apuntó.