Mar del Plata también tuvo su marcha de despedida a Macri

Decenas de personas se concentraron en el monumento al General San Martín para participar de la última marcha en apoyo al presidente saliente Mauricio Macri

Decenas de personas participaron de la marcha para despedir al Presidente Mauricio Macri. Los más entusiastas llegaron a las 17 portando banderas argentinas y carteles escritos a mano para expresar su agradecimiento al Primer Mandatario que el próximo 10 de diciembre dejará su cargo.

Son las 18:30 y el número de autoconvocados es menor al esperado entonces se escucha a un hombre que asegura que “Si no caminamos la gente no se va a sumar… Me voy a subir a la camioneta ¿Quién se suma?”, dice y acto seguido comienza a tocar la bocina de la camioneta blanca que oficiará de guía durante la marcha alrededor del monumento.

Entre bocinas, aplausos y el cántico “Argentina”, los marplatenses que se dieron cita en el lugar comenzaron tímidos a marchar.

“Le decimos hasta luego porque en cuatro años lo vamos a volver a elegir” dice un hombre de unos 70 años que está apoyado en el semáforo de Luro y Mitre a la espera del comienzo de la marcha.

Sobre el césped un grupo de mujeres que rondan los 50 años aseguran que participaron de todas las marchas que se hicieron “en apoyo a Mauricio”. Mónica, una de ellas cuenta que está “muy agradecida” con el Presidente “por todo lo que hizo”.

- Lo sorprende que la convocatoria no sea como las anteriores?

- ¿Sabés qué pasa nena?, que acá nadie los trae, no nos pagan por estar acá. Los que venimos estamos realmente convencidos.

La movilización comienza con total normalidad, la camioneta blanca marca el ritmo de la marcha. Las banderas se agitan, los manifestantes aplauden y aseguran que esperarán pacientes los próximos cuatro años