Círculo le puso el broche de oro con triunfo y clasificación

El "Papero" le ganó 2 a 1 a Deportivo Madryn, sumó la tercera victoria en fila y aseguró su lugar en la fase regional de la próxima Copa Argentina. Las pálidas: las lesiones de Atlante y Cabrera.

Impensado hace tres semanas, Círculo Deportivo le ató el moño a un 2019 que tendrá un capítulo muy importante en su historia con el título en el Regional Amateur y ascenso al Torneo Federal A, la adaptación a una nueva y exigente categoría y un final a puro triunfo, con tres al hilo para terminar undécimo la primera fase de la Zona Sur, con cuatro equipos por debajo y clasificado a la Copa Argentina 2020. El 2 a 1 sobre Deportivo Madryn fue una muestra más de madurez de un equipo que fue regular en el rendimiento y que fue de menor a mayor en los resultados.

Si no hubiera dibujado una excelente maniobra colectiva Círculo en el final de la primera parte y se hubiera ido al vestuario por 1 a 0, iba a ser difícil analizar los 45' iniciales. Porque fueron muy accidentados, cortados, con tres cambios, varias atenciones dentro del campo de juego y pocas situaciones de gol. Y no tuvieron que ver las intenciones de los equipos, sino cosas del juego que le fueron sacando ritmo permanentemente y que lo fue friccionando, con muchos roces. Antes de que Francisco Leonardo agarrara el centro atrás de Bruno Vedda, había pasado poco y nada. Un desborde de Distaulo que metió el buscapié que el lateral derecho casi mete en su propio arco, fue la única aproximación de la visita, que intentaba jugar con la pelota por abajo pero se mostraba inofensivo.

Del otro lado, el equipo de Otamendi mostraba la habitual soltura para jugar, pero no lograba desnivelar en las bandas, lo mejor pasaba por los pies de Pájaro y Leonardo, pero sin peligro. Una conexión entre los dos exAldosivi, terminó con un cabezazo del "8" que salio directo a la posición de Lencina. La salida de Atlante por lesión, tuvo como contrapartida la entrada de Enzo Astiz lleno de ganas y en la primera que tocó se sacó un defensor de encima y sacó el centro bajo que sacaron en el borde del área chica. En esa jugada, se lesionó el arquero Lencina y debutó Mauricio Nievas, exarquero de la reserva de Aldosivi. Era tan cortado que fastidiaba, Bruno Cabrera también se tuvo que retirar tras ser atendido dos veces y cuando parecía que se iba sin pena ni gloria, llegó la mejor jugada de la tarde. Sumaron muchos pases por izquierda, Pájaro metió un cambio de frente bárbaro para Ullúa que "usó" la pasada de Vedda, enganchó para adentro y sacó un zurdazo con destino de ángulo, Nievas quiso agarrar y se le cayó, Vedda tocó atrás y Leonardo lo mandó al descanso en ventaja.

En el comienzo del complemento, la visita salió más adelante pero le costaba inquietar. Sin embargo, a los 5' se equivocaron en la salida, Presentado la hizo rebotar en Becerra y le quedó a Enzo Astiz que se la llevó mano a mano, le ganó en velocidad al marplatense y definió cruzado, lejos de la salida de Nievas. Parecía ser un golpe de nock out para el equipo sureño que no mostraba ideas, pero Círculo lo devolvió al partido. Falló Del Curto en la salida y lo aprovechó Maldonado para descontar a los 10' y abrir nuevamente el juego. Jorge Izquierdo mandó al interminable Piñero Da Silva pero el local mantuvo la tranquilidad y no lo dejó llevárselo por delante. Por el contrario, movió la pelota y puso nervioso a la visita que perdió a Fabricio Elgorriaga con roja directa por una fuerte infracción sobre Pájaro.

Con uno menos, Madryn iba pero no tenía claridad y al local le quedaban espacios para la contra que no lograba terminar con eficacia. El encuentro estaba controlado pero la diferencia era corta y cada avance del aurinegro generaba zozobra.

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Nicolás Ayr, Bruno Cabrera y Sebastián Corti; Mariano Buzzini; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Matías Atlante. DT: Alexis Matteo.

Cambios: PT 21' Enzo Astiz por Atlante y 41' Joaquín Solaberrieta por Cabrera; ST 42' Martín Prado por Ullúa.

Deportivo Madryn (1): Pablo Lencina; Matías Llanquetrú, Matías Presentado, Cristian González y Fabricio Elgorriaga; Marcos Pérez, Fabio Giménez y Leandro Becerra; Alejo Distaulo, José Michelena y Osvaldo Maldonado. DT: Jorge Izquierdo.

Cambios: PT 25' Mauricio Nievas por Lencina; ST 11' Jorge Piñero Da Silva por Giménez y 32' Nicolás Capellino por Maldonado.

Goles: PT 47' Leonardo (CD); 5' Astiz (CD), 10' Maldonado (DM)

Incidencias: ST 16' expulsado Elgorriaga (DM)

Árbitro: Andrés Gariano, de San Lorenzo.

Estadio: Guillermo Trama

Posiciones

Deportivo Maipú (M)...27 puntos

Huracán (LH)...26

Villa Mitre (BB)...23

Deportivo Madryn...22

Ferro de Pico...21

Sansinena...21

Cipolletti...18

Estudiantes (SL)...18

Peñarol (SJ)...17

Camioneros...17

Círculo...16

Sol de Mayo (V)...15

Desamparados (SJ)...13

Olimpo (BB)...12

Juventud Unida (SL)...12