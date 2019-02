Alvarado quiere recuperar los puntos perdidos en casa

Se juega una fecha importante del Octogonal del Federal A y Alvarado no tiene margen de error. El empate ante Defensores de Belgrano como local, la victoria del granate el viernes sobre Sol de Mayo y como está la tabla de posiciones, obliga al conjunto marplatense a sumar para no perder el tren. Lo ideal, sería conseguir un triunfo que le permita recuperar los puntos perdidos en casa, pero un empate no sentaría mal teniendo en cuenta que se viene una doble fecha de local. Desde las 17, el "torito" visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay, con público visitante y transmisión por el canal de youtube de "La Gloria o Devoto".

Muy rápido se condicionó el equipo de Giganti con un empate ante los de Ramallo. Si bien la zona está muy pareja y nadie pudo demostrar una superioridad sobre el resto, tampoco hay garantía de que Alvarado ganará sí o sí los próximos compromisos como local y, por eso, la idea es reacomdarse en esta jornada fuera de casa.

Los entrerrianos son otros de los que pelean para clasificar y vienen de igualar en Bahía Blanca ante Villa Mitre, en un partido que tuvo como figura al arquero Emiliano Crusat. Los dirigidos por Norberto Acosta vuelven a su cancha luego de que un temporal derribara una torre de iluminación y, por ese motivo, el partido no se puede jugar en horario nocturno. La preocupación es el estado del campo de juego, ya que las informaciones que llegan de Concepción del Uruguay habla de un deterioro grande al ingresar camiones a retirar la torre.

Respecto al equipo visitante, Giganti no lo confirmó pero todo indica que no movería demasiado respecto al empate con Defensores. La única duda es si Matías Caro permanecerá en el lateral derecho o volverá Emanuel Urquiza.