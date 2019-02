Sergio Massa: "No necesitamos un candidato de culto"

Sergio Massa está en la ciudad para participar del primer encuentro público de Alternativa Federal, el espacio "que busca terminar con la grieta" y está compuesto por diferentes gobernadores e intendentes. Previamente mantuvo un encuentro con los medios en el que analizó la actualidad del país.

"El gobierno de Macri fracasó. Eligió el camino equivocado" disparó Massa en el comienzo de la charla y sostuvo que la intención de voto que mantiene Cambiemos se debe a que "la oposición no supo unirse"

En este sentido señaló que el gobierno que asuma el 10 de diciembre debe construirse de forma amplia, "convocando a peronistas, radicales, socialistas y sectores independientes con una visión federalista"

Consultado sobre la figura de Roberto Lavagna dentro del armado de Alternativa Federal, Massa aseguró que " somos lo mismo. Roberto es uno de los faros más importante a qué tenemos", sostuvo.

Respecto a la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, Massa sostuvo que "hace nueve años que no hablamos. No sé que va hacer; no hago política en base a posibilidades", disparó y agregó que al votante de Unidad Ciudadana le recomendaría "hacer valer su voto y convertirlo en un voto útil" porque en este momento "no necesitamos un candidato de culto"

Por último se refirió a la reciente media sanción de la ley de Extinción de dominio: "Soy autor de la ley de extinción de dominio y de la ley del arrepentido- dijo y agregó que- pretendo que los que le robaron al Estado estén presos".