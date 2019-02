Por la paritaria, docentes universitarios evalúan medidas de fuerza

Desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) mostraron su preocupación por el desarrollo de las negociaciones salariales: afirman que no logran recomponer la caída del salario durante el 2018 y podría decretar medidas de fuerza “si la situación no cambia”.

Durante enero, el Gobierno y los dirigentes nucleados en la Conadu mantuvieron conversaciones. "Sin embargo, haciendo caso omiso al pedido de recomposición de los docentes, la Secretaría de Políticas Universitarias otorgó –unilateralmente- un adelanto del 5% en negro", denunciaron desde el gremio docente.

Pedro Sanllorenti, secretario general de la Adum cuestionó que la determinación de la Secretaría de Políticas Universitarias de extender un 5% no remunerativo ni bonificable, “el sueldo de los docentes universitarios está cada vez más en negro y además seguimos perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación”. “Está claro que si la situación no cambia o da indicios de modificación, nos veremos en la obligación de tener que adoptar medidas de fuerza”, adelantó.

“En las dos reuniones de enero, no se pudo alcanzar ningún acuerdo que nos permita recuperar nada de lo perdido durante el año pasado. Y como no hubo acuerdo, porque ese porcentaje no fue consensuado, sino impuesto por el Gobierno, de a poco nos encaminamos a la necesidad de considerar medidas de fuerza para exigir un diálogo acorde a las inquietudes y necesidades de los compañeros y compañeras docentes”, razonó el dirigente.

Sanllorenti, remarcó que "ese 5% a cuenta y en negro recibió el rechazo unánime de los secretarios generales de la Conadu", que se reunirán el próximo 19 de febrero para analizar la respuesta del Gobierno al reclamo de satisfacer –en blanco- al menos el recupero de la inflación de 2018.

Al cabo de dos reuniones paritarias que, a contramano de los pedidos de recomposición salarial de los docentes, terminaron con el otorgamiento –por decisión unilateral del Gobierno- de un ínfimo porcentaje en negro y a cuenta de futuros aumentos, desde Adum advirtieron que es posible adoptar medidas de fuerza “si la situación no cambia”.

Según informaron desde Adum, la Mesa Ejecutiva local sesionará con el Cuerpo de Delegados y Delegadas para analizar el mandato que de Mar del Plata se llevará al encuentro plenario en Buenos Aires.