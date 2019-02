Quilmes tiene una prueba de fuego ante Atenas

En un momento delicado deportivamente, Quilmes afrontará desde las 21 de este viernes un duro compromiso ante Atenas de Córdoba, en el Polideportivo "Islas Malvinas" y por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

Duelo de "colistas". El "Cervecero", 20°; el "Verde", 19°. Hoy, jugarían el play off de permanencia para no descender. Sin embargo, potencialmente, la visita tiene un presupuesto totalmente diferente a los marplatenses. Que Atenas esté anteúltimo parece una circunstancia pasajera y no una realidad que se extenderá toda la temporada.

Entradas: canje de populares para socios y venta de entradas, de 10 a 18.30 en la sede de Luro y Guido. Desde $ 200.

Quilmes lleva cinco derrotas consecutivas. La última, nuevamente ante Hispano Americano, que también lo había derrotado en esta racha en Río Gallegos. Mientras evalúa la dirigencia sumar un nuevo extranjero, Javier Bianchelli se enfocará en que su equipo retome los buenos pasajes de hace dos semanas, donde los resultados no se dieron pero la imagen y el rendimiento fueron distintos.

Atenas, que también juega la Liga de las Américas, viene de resurgir ante Peñarol, con su segunda victoria, la primera como visitante. Fue un 101 a 81 que significó su máxima cantidad de puntos anotados (la anterior, 83, en la primera fecha). El elenco de Nicolás Casalánguida tendrá hoy el debut de su nuevo extranjero, el escolta Xavier Roberson (29 años), que viene de jugar en Barranquilla (Colombia). Y en el juego anterior, recuperó al pivote Fernando Martina, tras una opreación en la rodilla.

Equipos

Quilmes: Víctor Fernández, Lucas Ortiz, Mateo Bolívar, Sebastián Morales y Gaston Essengue. Entrenador: Javier Bianchelli.

Atenas: Maximiliano Stanic, Mateo Chiarini, Juan Fernández Chávez, Nicolás Romano y Joshua Powell. Entrenador: Nicolás Casalánguida.

Hora: 21.

Arbitros: Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Raúl Lorenzo.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.