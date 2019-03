Les redujeron el sueldo a trabajadoras de Textilana: "Nos lleva a la indigencia"

Desde las 8 de este martes unas 300 trabajadoras de Textilana están en estado de “asamblea permanente”, en reclamo por la quita de un bono de producción: afirman que ese descuento "reduce a la indigencia” sus salarios y por tal motivo de manera “histórica” decidieron suspender la producción para hacer oír sus reclamos.

En diálogo con 0223, María Demateis explicó que la quita de este bono por producción “fue de manera paulatina y se dio cuando comenzó hace como un año este nuevo sistema por línea o celda, que en su momento hizo echar a unas 100 trabajadoras. Esta forma de trabajo, hace que con menos empleados, producen más. Una mujer hace 3 o 4 tareas que antes estaban divididas y nos piden hacer una determinada cantidad de producción por día. Por el esfuerzo, ni al baño pueden ir”, admitió.

“A pesar del elevado nivel de producción, la empresa quitó el bono, que era de entre 5 a 7 mil pesos más por quincena, lo que representaba mucho para nuestros magros salarios, que ahora no llegamos a la línea de indigencia. Por convenio, de básico cobramos unos 5 mil pesos por quincena”, razonó Demateis.

En relación a la medida de fuerza, que puede repetirse mañana -si así es votado por asamblea- la dirigente explicó que la decisión de la patronal de suprimir el adicional salarial “no se da en un marco de crisis, sino todo lo contrario, porque Textilana está en expansión y con ventas extraordinarias. De hecho cuenta con el apoyo del Gobierno y por eso fue incluida entre las empresas que no pagan aportes patronales a partir de los 7500 pesos. La gente se animó a la protesta porque no damos más con estos sueldos de miseria”, cerró.