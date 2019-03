Arte, ilustración, imagen y diseño a cargo de Rocambole

Ricardo Cohen (Rocambole) nació en Buenos Aires pero reside en La Plata desde hace muchos años. Dibuja desde la infancia y, en 1950, descubre la perspectiva gracias A un profesor de escuela primaria: Roberto Della Crocce.

En 1953 entra por primera vez en Bellas Artes, contempla sorprendido el calco del Moisés de Miguel Angel y, cursa un ciclo básico de arte para niños donde tiene como profesores a Raúl Bongiorno, Ambrosio Aliverti y Conrado Marín. En ese mismo año realiza su primer corto de animación dibujando directamente sobre film de 16mm.

Disconforme con el mundo funda, en 1956, una república independiente con sus amigos y al año siguiente escucha por primera vez música de rock and roll en la película “semilla de maldad” estrenada en el cine Rocha de La Plata.

En 1958 reaccionando contra el “informalismo”, en boga por entonces, funda, en compañía de Macoco Gonaldi y Santiago García Párraga el atelier “los independientes“ y organiza su primera muestra en el hall del Colegio Nacional donde, a la sazón, estudiaban.

Entre 1961 y 1963 estudia serigrafía, la aplica a la pintura de carteles y experimenta con la aerografía en macroilustraciones para cartelones de ruta. En 1964 ingresa a la Escuela Superior de Bellas Artes donde tiene como profesores a Guillermo Martínez Soliman, Naum Goijman, Osvaldo Attila, Bruno Venier, Alejandro Puente y Cesar Lopez Osornio. Ese año, junto a Santiago García Párraga, realiza un “suceso” pintando un automóvil en una calle del centro de la ciudad de La Plata con imágenes de estilo “psicodélico”.

En 1967 expone por primera vez en Buenos Aires, en la galería Van Riel y, este es también el año en que, presionado por la intervención puesta en Bellas Artes por la dictadura de entonces organiza una deserción en masa y, con otros estudiantes abandona la escuela para fundar una institución paralela. Esto hace lugar a la creación de la Comunidad Autónoma de La Cofradía de La Flor Solar con quienes produce, en 1968, una ópera rock que es presentada en Buenos Aires en el Instituto Torcuato Di Tella, actuando también en el CAYC (Centro de Arte y Comunicación). Diseña la identidad visual y la portada del lp de la cofradía junto con kubero díaz. Durante toda la década del 70 vive de la pintura de carteles y de la artesanía urbana.

En 1973 regresa a la ya Facultad de Bellas Artes y egresa en 1975. Al año siguiente viaja a Brasil donde logra publicar ilustraciones e historietas en algunos medios gráficos. En 1978 realiza las primeras ilustraciones y ambientaciones para promover las presentaciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a partir de ese momento diseña todas las portadas de sus discos, afiches, escenografías, videos y todo lo que atañe a su identidad visual.

En 1980/83 publica ilustraciones e historietas en medio de Buenos Aires y en 1984 entra en la Facultad de Bellas Artes como docente en la enseñanza de dibujo en las áreas de diseño, plástica y cine de animación.

En 1996 junto a diseñadores egresados de la facultad de bellas artes de la plata: Juán Manuel Moreno y Silvio Reyes funda el Estudio Cybergraph Dca aplicándose al arte digital y al diseño animado, el grupo recibe el premio ACE al “mejor diseño de portada para disco“, en 1997, por “luzbelito“. Realizan además los diseños de portada de “Zappa On De Radio“, Frank Zappa, Ryco Disc, “Kofrádica” C. De La F. Solar, “ De Amores Y Pasiones“, Miguel Cantilo, Che Discos, “Estelares“, Dbn. , “Claudio Gabis“. Zumbadores, Skay Beilinson, Attaque 77, etc.

En 2004 obtiene el premio “Rock & Pop” por la mejor cubierta para disco en 40 años de rock nacional.

En 2005 integra el grupo “Raíces” con quienes proyecta un monumento conceptual: “arbol” en homenaje a militantes politicos desaparecidos del barrio La Loma que es instalado en la Plaza Alberti de La Plata.

Ha realizado clips animados para proyectar en conciertos de rock y videoclips para algunos grupos como “Los Redondos” y “El Otro Yo. En 2008 realiza la secuencia de animación para la película “La Cámara Oscura” dirigida por M. Victoria Mennis.

Ha dictado cursos de ilustración en diversas instituciones oficiales y privadas. También ha participado en muestras colectivas y ha recorrido el interior del país con numerosas muestras individuales. Desde 2005 se desempeña como vicedecano de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Actualmente es prosecretario de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de La Plata.