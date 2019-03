Alvarado concentra sin equipo confirmado

Luego de una derrota y dos empates consecutivos, Alvarado sabe que tiene que ganar el domingo en el José María Minella ante Villa Mitre para empezar a "romper" una zona que está sumamente pareja y que no va a tener definiciones hasta la última fecha. El conjunto de Mauricio Giganti recibirá a las 21 a los bahienses con la necesidad de reencontrarse con la victoria y meterse en los puestos de clasificación al Pentagonal Final. Sin Roberto Bochi, suspendido por 5 amarillas, el entrenador mantiene algunos interrogantes en el once titular.

Giganti está conforme con lo hecho por sus jugadores desde el juego, pero es conciente que la falta de gol le está haciendo dejar puntos impensados en el camino. En todos los partidos, el "torito" fue más que su rival, pero no lo cristalizó en la red, se volvió sin nada de Bahía Blanca, no pudo pasar del 0 a 0 con Defensores de Belgrano en el Minella y el empate en Concepción del Uruguay se dimensionará de acuerdo a los próximos resultados en casa. En todos esos partidos, Alvarado tuvo sus ocasiones pero no las aprovechó y el margen de error se empieza a achicar.

Pero el pampeano va partido a partido y lo más importante ahora es lo que sucederá mañana en el Mundialista ante Villa Mitre, un rival difícil, que se conocen mucho y que se agranda cada vez que viene a Mar del Plata. Para su habitual juego de contra, que tanto daño le ha hecho a Alvarado en cruces anteriores, no tendrá un jugador clave como Maximiliano Tunessi, que sufrió una fractura de clavícula, pero de todas maneras es de cuidado. Los dirigidos por Carlos Mungo vienen de sacarle el invicto al puntero Unión de Sunchales y se acomodaron en la lucha por la clasificación.

Del lado del local, el entrenador mantiene el suspenso para confirmar el equipo y lo único concreto es que no podrá contar con Roberto Bochi, el volante central que llegó a la quinta amarilla. El reemplazante natural es Darío Stefanatto, aunque tampoco se descarta la utilización de Matías Caro en ese sector, posición en la que ha jugado en varias ocasiones. De ser así, Emanuel Urquiza podría retornar al lateral. En el ataque, Gaspar Gentile y Julián Bonetto pelen por un lugar en el sector derecho.

A la baja de Bochi, se suman las de Tomás Mantia, que se recupera de la lesión en la rodilla que sufrió frente a Deportivo Roca por Copa Argentina, y la de Gonzalo Lucero, que padece una molestia muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda y será resguardado.

Los 18 de Giganti serán: los arqueros Matías Quinteros y Matías Degra; los defensores Diego Herner, Martín Quiles, Germán Mendoza, Fernando Ponce, Fernando Márquez y Emanuel Urquiza; los mediocampistas Matías Caro, Darío Stefanatto, Cristian Canuhé, Francisco Molina y Rodrigo Depetris ; y los delanteros Julián Bonetto, Emiliano López, Omar Zalazar, Brian Visser y Gaspar Gentile.