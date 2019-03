Quilmes abusó del tiro exterior y se quedó sin nada

El capricho no suele ser buen consejero. Empecinarse con una acción de juego cuando no está funcionando, no habla bien de un equipo y lo convierte en algo previsible, ultradependiente de la efectividad desde los 6.75 metros. Y cuando la mano no está fina, pasan cosas como la de esta noche en el Polideportivo "Islas Malvinas", donde Quilmes tuvo todo para quedarse con el triunfo frente a Regatas Corrientes, pero no trabajó el partido, abusó de los intentos de triples (10 de 50) y dejó pasar una buena chance de seguir alejándose del descenso.

Si uno mira los números finales y los 46 intentos para dos, la realidad muestra que Quilmes tiró mucho y metió poco. Porque en tiros de cancha, lanzó para 242 puntos y sólo marcó 80. Así y todo, forzó dos suplementarios, lo pudo haber ganado en el tiempo regular y se mantuvo con chances en el primer extra, pero no cambió y "murió" con la suya. El arranque había sido bueno, con aciertos de afuera y buena defensa. Sin embargo, Regatas se recompuso rápido, equilibró las acciones, ajustó las marcas y apenas si pudieron sacarse diferencias para que la visita ingrese al primer descanso con ventaja mínima: 15-16.

Mejoró considerablemente el "tricolor" en el segundo acto, porque a la firmeza atrás, le agregó más gol, obligó a pérdidas en los correntinos y se lo hizo pagar con puntos para sacar una, hasta ahí, impensada diferencia de 12: 37-25. Pero un minuto de Victoriano devolvió a sus jugadores al campo, Quilmes no pudo completar ese envión y se fue arriba al vestuario (37-30), pero con la sensación de que había vuelto a empezar.

Y eso pasó. Porque a la vuelta del entretiempo, la visita mostró su mejor versión de la mano de un hijo de la casa: Tayavek Gallizi. El pivote fue indetenible, la volcó, sacó muchas faltas, mostró una asombrosa efectividad desde la línea y contagió a sus compañeros que cambiaron drásticamente la actitud. Encima, sin ideas para entrarle, el "tricolor" empezó a abusar del tiro externo y veía cómo la brecha se empezaba a abrir a favor de los correntinos. Ahí apareció la dupla de extranjeros para recuperar algo de peso en el ataque, sin demasiada claridad, pero con mucha entrega para que todo esté abierto en los diez minutos finales.

El último cuarto pudo ser para cualquiera. El que mejor parado llegó al tramo decisivo fue Quilmes, pero falló en el momento que menos le convenía, tenía cuatro puntos de ventaja con menos de dos minutos en el reloj y equivocó los caminos, Paolo Quinteros enderezó el rumbo de su equipo y hasta tuvo la última pelota (por partida doble) para llevarse el triunfo en el tiempo regular. Por suerte para Quilmes no entró y se fueron al suplementario.

Lo nervios se apoderaron de todos en el tiempo extra y fueron una máquina de errar de un lado y del otro. Quinteros, desde la línea, rompió la igualdad cuando ya habían pasado dos de los cinco. El "tricolor" abusó del tiro externo, mostró cansancio y Regata tomó una ventaja de 5 (71-76) que parecía inclinar la balanza. Sin embargo, un triple de Ortiz lo devolvió al partido y dos libres del "9" dejaron todo como al principio, pero con sólo 20 segundos en el reloj. Nuevamente la visita tuvo la última bola y Quinteros erró un tiro fácil para dejar nuevamente con vida al dueño de casa.

La situación fue la misma en los siguientes cinco minutos, a Regatas le costaba mucho, pero parecía ser más inteligente que un "cervecero" que tenía como único argumento el tiro externo. Y alguna vez no lo iba a salvar, el "Fantasma" tomó ventaja de cinco y ahora no la dejó pasar, Quilmes convirtió recién cuando restaban 38" y ya era tarde. Los intentos después fueron en vano, Regatas no falló dese la línea y se llevó un triunfo bárbaro y asestó un golpe duro de asimilar para los de Bianchelli.