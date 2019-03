Las fechas del Pentagonal volvieron a sufrir una modificación

Todo el caos que se dio en el Federal A en la lucha por el descenso, el escándalo entre Deportivo Roca e Independiente de Neuquén, que terminó con la pérdida de categoría de los de Río Negro y un fallo como mínimo polémico del Consejo Federal, llevó a que el ente que rige al fútbol del interior, al menos una vez, tome una resolución basada en el sentido común y extienda la fecha de cierre del Pentagonal que determinará el primer ascenso. Y en esta, a Alvarado le terminó sacando una sonrisa.

Por el triangular que definirá los dos últimos descensos, todo cambió. Porque allí estará San Martín de Formosa (los otros son Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana de Salta) y si logra salvarse jugará la Reválida. De esta forma, los algunos de los equipos que están en esa instancia deberán aguardar la definición para conocer al rival. Entonces, viendo que esa parte del certamen se retrasaría, decidieron mover todo.

La fecha de inicio no se modifica y la primera jornada será el domingo 31 de marzo, en la que Alvarado quedará libre. La segunda jornada, que iba a ser sábado 6, será el domingo 7 de abril (en Río Cuarto con Estudiantes) y no tendrá que hacer todo apurado para la fecha pautada para el miércoles 10 de abril, porque se trasladó directamente al domingo 14 (debut en casa con San Jorge de Tucumán). Ahí habrá un parate, porque los cordobeses jugarán el 19 ante Boca por Copa Argentina y ese fin de semana no habrá Pentagonal. Por eso, el 28 que iba a ser la última jornada será la penúltima (el "torito" visita a Sarmiento en Chaco) y el día que puede quedar en la historia es el 5 de mayo, cuando enfrente en el Minella a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.