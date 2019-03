Alvarado va por un triunfo que lo acerque al objetivo

El margen de error se achica para Alvarado, no se podia perder puntos de local y se dejaron dos en el camino con Defensores de Belgrano, se recuperó uno en Concepción del Uruguay, pero ahora llegó el momento de ganar, de pisar fuerte, de sacar chapa de candidato y aprovechar la doble fecha en casa para dar un paso gigante hacia el Pentagonal. El primer escollo, será el siempre difícil Villa Mitre de Bahía Blanca, esta noche desde las 21 en el José María Minella.

Sin Roberto Bochi, el mejor en los últimos dos partidos, por haber llegado a la quinta amarilla, Mauricio Giganti tiene que definir su reemplazante y Darío Stefanatto es el que corre con ventaja para adueñarse de la número "5". Con diferentes características, el exAll Boys aporta experiencia, voz de mando y buen pase, además de ser la rueda de auxilio de sus compañeros que miran más para adelante que para atrás. El triángulo que conforme con los dos marcadores centrales, será clave para las aspiraciones del dueño de casa. El otro con posibilidades de ocupar ese lugar es Matías Caro, pero debería dejar el lateral derecho y obligaría otra modificación táctica.

Si bien Giganti no confirmó los once, el resto del equipo no presentaría demasiadas modificaciones respecto al que viene de igualar 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima en Entre Ríos, ya que el entrenador quedó conforme con el funcionamiento, más allá de la falta de contundencia. De todas formas, nunca se descarta que pueda hacer algún enroque de último momento, algo a lo que nos tiene acostumbrado el pampeano.

Por el lado de la visita, más allá de la alegría por la victoria sobre Unión de Sunchales 3 a 1, Carlos Mungo perdió dos piezas fundamentales en su equipo para venir a Mar del Plata a proponer ese juego largo, en velocidad para sus atacantes. Maximiliano Tunessi, figura en el último crue en el Minella, sufrió la fractura en la clavícula y tendrá para dos meses de recuperación, y Ramiro Formigo fue injustamente expulsado en la fecha anterior y deberá cumplir una fecha de suspensión. Por eso, el técnico correría a Ramiro Maldonado al ataque y regresaría Fabián Dawalder en el costado derecho de la mitad de la cancha.