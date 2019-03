Quilmes no pudo sorprender a Instituto

El resultado final no hizo más que dejar las cosas en su lugar, no hubo sorpresas y la derrota fue tan dolorosa como lógica. Instituto de Córdoba llegó al Polideportivo como uno de los candidatos a darle pelea a San Lorenzo, en los primeros lugares de la tabla y con un muy buen andamiaje ofensivo. Por su parte, Quilmes se presentaba con la baja de Morales, con Frazier recién llegado y con un andar irregular. El 83 a 63 de la "gloria" no hizo más que darle un golpe más al "tricolor" que está comprometido con el descenso.

El tricolor tuvo una apagada noche de sus tiradores, y encestó 10 de 26 intentos detrás de 6,75. Pero la verdadera falencia se encontró en sus tiros de dos unidades, ya que apenas 13 de 42 fueron convertidos. Las 15 pérdidas fueron una clara muestra de las malas decisiones en aro rival. El conjunto de Bianchelli debe levantar cabeza ya que se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia.

El comienzo del partido fue parejo, y ambos optaron por el tiro a distancia como primera medida. Cuatro tiples, dos por lado, en poco más de dos minutos, comenzaron a darle forma al primer cuarto del partido. El cervecero perdió cinco balones en menos de 5 minutos, y el conjunto cordobés aprovecho para sacar la primera diferencia del juego (7-14). La aparición de Juan Esteban de la Fuente fue clave para que el local regrese al juego (7 unidades), y el final del primer periodo fue 21 a 11 en favor de “la gloria”.

El equipo de Facundo Muller administró el balón de mejor forma, y aprovechó de los errores defensivos y ofensivos del tricolor para lograr la mayor diferencia parcial del juego (37 a 27), a falta de 4 minutos 15 segundos para el cierre de la primera parte. Pese a perder 10 balones y no contar con su mejor básquet, Instituto jamás dejó a Quilmes acercarse de manera peligrosa, y se fue al descanso con una renta de 9 puntos (43 a 34).

El inicio de la segunda mitad se vio a un Quilmes intenso, que salió a achicar distancias. Una bandeja de Tantos y un buen triple de Maciel arribó al local (39 - 43) que siempre fue más intención que juego. La gloria puedo destrabar su tanteador luego de 120 segundos con una anotación de larga distancia de su figura, Santiago Scala, y desde allí recuperó las riendas del partido, y con ello la tranquilidad para manejar a su antojo el desarrollo de las acciones. El trabajo defensivo y la eficacia en aro rival, hicieron que la máxima aumentara con el desarrollo del parcial. Con cuatro jugadores en doble decena, Scala, Gonzalez, Amicucci y Whelan, Instituto se fue al último descanso arriba por 62 a 44.

El último parcial solo sirvió para cumplir. Quilmes no se pudo acercar numéricamente ni en rendimiento a lo propuesto por Instituto. La propuesta colectiva, rotación y efectividad de la visita fue mucho más que las buenas intenciones y es espíritu de lucha tricolor. “La Gloria” se llevó un buen triunfo de Mar del Plata por 83 a 63.