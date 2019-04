Casineros cortan Belgrano y la costa en rechazo al cierre de los casinos de Mar de Ajó y Necochea

En abierto rechazo al cierre de los casinos de Mar de Ajó y Necochea, trabajadores de maestranza de casinos, acompañados por una nutrida delegación de las localidades de Tigre, Necochea, Tandil y del partido de La Costa, cortaron desde las 11.30 la intersección de boulevard marítimo y Belgrano.

La medida de protesta se da en el marco del paro provincial decretado por los gremios los días jueves 18 y viernes 19 de Semana Santa.

En diálogo con 0223 Radio, el referente del sindicato de Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS), Roberto “Chucho” Páez, valoró la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que posibilitó que tras una asamblea de trabajadores, se decidiera no cortar la ruta 2 –previsto para este mediodía- en plena afluencia de turistas. Las partes intentarán limar asperezas en una audiencia a realizarse el próximo 29 de abril.

“"Queremos una respuesta satisfactoria. El gobierno provincial hasta ahora se había negado a dialogar para resolver los problemas. Creemos que a través del Ministerio se puede llegar a una solución y sino seguiremos con las medidas de fuerza”, amenazó el dirigente.

Además del cierre de los casinos de Mar de Ajó y Tandil, desde la AMS les preocupa “la situación de incertidumbre” del Casino de Tandil.

“Se había llamado a licitación para las maquinas tragamonedas pero no se llevó a cabo porque los oferentes no llegaron a cumplimentar los requisitos mínimos solicitados. Así están en una situación de precariedad y queremos que no cierren. Esperamos que la provincia actué con racionalidad”, explicó Páez.

"Quieren vaciar los casinos para después venderlos a los privados"

Para el dirigente de la AMS, “los casinos dan ganancia y es un negocio sin riesgo. Pero para dar mejor ganancia, necesitan ser bien explotados. El estado provincial no se involucra en el mantenimiento de los casinos, con edificios en mal estado y falta de servicios totales. Es una política deliberada para vaciarlos y después venderlos a los privados. Hoy no pueden hacerlo porque tienen una clausula constitucional pero si llegan a ganar las elecciones, van avanzar con este proyecto, que es un viejo sueño de privatizar el juego en la provincia de Buenos Aires”, denunció "Chucho" Páez.

Continuando con el paro, este viernes por la tarde los casineros realizarán un festival de rock en la puerta del Casino Central.