Cara a cara: Silva y Adriel pasaron por la balanza

Combates Amateurs

51kgs. Fiorella Salvarezza (Gral Madariaga) vs. Melisa Merchi (Mar del Plata

64kgs. Sebastián Corra (Gral Madariaga) vs. Gianfranco Miluzzi (Maipú)

64kgs. Alan Errandonia (Mar del Plata) vs. Tomás Irusta (Maipú)

69kgs. Carlos Flores (Gral Madariaga) vs. Facundo Benítez (Mar del Plata)

60kgs. Carlos Basualdo (General Madariaga) vs. Rodrigo Ballesteros (Mar del Plata)

69kgs. Diego Miluzzi (Maipú) vs. rival a confirmar

Combates complementarios

Mediano - 4 Rounds

Carlos Ronner vs. Marcelo Sánchez

Gallo - 4 Rounds

Micaela "La Nena" Sarfati vs. Antonella "La Mosca" Molina

Superligero - 6 Rounds

Elías "Martillo" Haedo vs. Javier Tiburón Vázquez Cabrera

Pelea de fondo

Título Latino Plata Superwelter CMB - 10 Rounds

Alejandro "Cuervo" Silva vs. Abel "Principito" Adriel