Centro de Hockey: rechazan la polémica afirman que el predio pertenece al Emder

Este último jueves el actual presidente del Ente Municipal de Deportes, Carlos López Silva, informó que la comuna recibió un reclamo por la propiedad del terreno ubicado en Canosa y 12 de octubre, donde funciona el Centro Municipal de Hockey construido durante la gestión del intendente Pulti.

La polémica no tardó en nacer y la respuesta tampoco se demoró demasiado tiempo. 24 horas después de lo expuesto por López Silva, 0223 Radio dialogó con Horacio Taccone, extitular del Emder, quien defendió la titularidad del espacio en favor de la comuna durante la emisión del programa Mar del Plata PM.

“No tengo dudas que lo que se hizo ahí es patrimonio de la ciudad, no de la gestión anterior que fue la que lo hizo, sino de todos. De los que estuvimos antes, los que están ahora y los que van a venir. Es una obra muy importante que se hizo con recursos municipales, mano de obra comunal y que disfrutan miles de chicas” expresó Taccone en primera instancia.

Tras reconocer que recibió la noticia con tristeza, el exfuncionario municipal ahondó: “No tengo dudas de que el reclamo es injustificado. No tengo dudas de que pasaron muchos años y de que no corresponde reconocer la propiedad de nadie en esos terrenos, porque hay que tener en cuenta también que hace muchísimos años ahí funcionó una pista y un escenario que se construyó para un torneo específico. Es decir que el Ente de Deportes tuvo la posición del lugar con anterioridad. Si hubiera algún reclamo, hay que discutirlo en la sede pertinente”, aseguró.

En esa línea, Taccone explicó que nunca recibió ningún tipo de reclamo. “Jamás nos dijeron nada. Las tierras fueron cedidas por Ferrobaires al municipio en un acto público. No se hizo a escondidas de nadie y estábamos orgullosos de conseguir esas tierras y de la obra que íbamos hacer. Fue una obra que nos llevó más tiempo de lo esperado pero gracias al esfuerzo de mucha gente se hizo. Y fue una inversión importante. Si tendrías que hacerla al día de hoy, no lo podés hacer por menos de 50 millones de pesos. Se hizo, está, se puede ir y tocar, las nenas juegan, se le generan ingresos al Ente que no deben estar lejanos a los 2 millones de pesos. Deberíamos estar todos muy contentos” etendió el exdirector.

El día en que se firmó la cesión de los terrenos a la comuna.

Consultado por los dichos de López Silva sobre el contacto con la gestión anterior, Taccone avisó: “Alguien me debería haber llamado. Es de público conocimiento que yo quiero ayudar. Me hubiera gustado. Por más que hayamos pertenecido a una gestión distinta al actual, creo que mínimamente deberían haber llamado para preguntarme que hay de este inconveniente. En definitiva esa conversación va a redundar en beneficio del municipio”, concluyó.