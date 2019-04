Mirá la primera "final" de Alvarado

La idea es generalizada. "Si nos quedamos con lo que pasó o pensamos en el partido de Ramallo vamos a cometer un error porque nos vamos a salir del foco", repiten integrantes del plantel y el cuerpo técnico de Alvarado. El "torito" trabajó 20 días en este encuentro, en cómo jugarlo, en cómo fortalecer sus virtudes y minimizar los errores. Si lo logró, se verá desde las 16.30 cuando empiece a jugar la primera de las 4 "finales" que tiene en el Pentagonal Final del Torneo Federal A ante Estudiantes de Río Cuarto.

Sin dudas lo que más lamenta Mauricio Giganti es no poder tener a todos sus jugadores a diposición o al 100% para afrontar la parte más importante del campeonato. Parecía que el parate le iba a dar la posibilidad de contar con todos, pero Germán Mendoza, Tomás Mantia y Emanuel Urquiza se quedaron en Mar del Plata y son tres variantes menos en una zona tan sensible como es la defensa. Sin mbargo, como ha hecho a lo largo del certamen, se las tendrá que arreglar y elegir lo que crea conveniente para este partido. Por eso, persisten dudas por una cuestión de caracteríticas y, a esta hora, es casi imposible descifrar el once inicial.

De mitad de cancha para arriba, la historia es parecida. Molina y Zalazar no llegan en plenitud tras sendos degarros y habrá que ver si opta por ponerlos de entrada o reservarles un lugar en el banco de suplentes. Si no están desde el arranque, sus lugares serán ocupados por Julián Bonetto y Emiliano López, respectivamente.

Estudiantes de Río Cuarto es un gran equipo, el máximo candidato a lograr el ascenso y la forma en la que obtuvo el triunfo en Villa Ramallo no cambia el rótulo logrado al ser el mejor de los octogonales. Lo que sí le agrega, es un plus por haber conseguido ganar de visitante.El arbitraje de Novelli Sanz, estará bajo siete lupas y será siendo observado de manera minusiosa luego de la polémica actuación de Méndez Cedro.