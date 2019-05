Tras el pedido de desalojo, manifestantes sostienen el acampe: “No nos van a intimidar”

Referentes del Polo Obrero ratificaron la continuidad del acampe que se lleva adelante desde la noche del miércoles frente al Palacio Comunal a pesar del pedido de desalojo que hizo a la Justicia el Gobierno de Carlos Arroyo en las últimas horas.

Autoridades policiales mantuvieron conversaciones esta tarde con los integrantes de la organización para notificarlos del planteo que hizo el Municipio a la Fiscalía General y cuestionaron que "los que tienen que dar las respuestas sean los mismos que impulsan esta medida".

"No es lógico lo que se está haciendo acá", cuestionó Pablo Barragan, referente del Polo Obrero, quien explicó: "Sólo queremos entablar un diálogo con los funcionarios para incrementar los cupos de mercadería para comedores y merenderos y los compañeros que están en una situación de desocupación".

El dirigente, a su vez, le aseguró a 0223 que "no hay nada firmado y que no se acercó ningún fiscal" por lo que no puso en duda la continuidad del acampe este viernes. "Somos luchadores desde hace años; no nos chupamos el dedo. No nos van a intimidar con nada", apuntó.

Barragan confió que en asambleas "permanentes" se analizará la persistencia del acampe durante el fin de semana aunque remarcó que "hasta ahora sigue como desde el primer momento". "Vamos a estar plantados para lograr este incremento de mercadería que necesitamos", garantizó.

El pedido que hizo la administración de Carlos Arroyo fue formulado ante el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y argumentaron que la protesta comprende el corte total de la arteria y la ocupación de un sector de la Plaza San Martín, lo cual implica la “afectación de los derechos de transitar libremente y el desarrollo de las actividades de la administración pública y del un sector comercial del microcentro”.