Pese al frío y a la amenaza de desalojo, continúa el acampe frente al municipio 

A cinco días inicio del acampe frente al municipio, las organizaciones sociales que llevan adelante la medida pedir comida para comedores y merenderos ratificaron que continuarán en el lugar hasta ser atendidos por funcionarios del gobierno de Carlos Arroyo.

Pablo Barragán, referente del Polo Obrero, lamentó que, en lugar de responder a los manifestantes, los funcionarios municipales “estén en la fiscalía tratando de entorpecer el reclamo social y ensuciar a los luchadores para que se terminen las protestas en la calle”.

Al mismo tiempo, el dirigente social advirtió que cada vez más organizaciones se suman a la protesta, no sólo porque también “son víctimas del ajuste”, sino también en solidaridad al reclamo del PO. “Esto demuestra que este gobierno ha demostrado que no han gobernado ni han tenido en la agenda ni un reclamo de los trabajadores”, aseveró.

En cuanto al pedido del municipio de que se levante el acampe, Barragán aclaró que no están “entorpeciendo la vía pública” y que, incluso, “hay medio carril liberado”. “El reclamo es por la falta de atención del gobierno, no contra los ciudadanos de Mar del Plata. No hay quemas de gomas ni las va a haber, pero de acá no nos vamos hasta tener una respuesta concreta”, enfatizó.

Por último Barragán hizo hincapié en la grave crisis social que se vive y que se refleja en las multitudinarias ollas populares. “Cada noche en el acampe, en vez de disminuir la cantidad de gente, vienen cada vez más a la olla popular”, aseguró.