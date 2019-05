Con nuevas fechas, Quilmes jugará en Once Unidos

Era una intención que, tras varias charlas, llegó a buen puerto. La dirigencia de Quilmes logró trasladar el tercer y eventual cuarto juego ante Atenas, en la serie de play off por la permanencia en la Liga Nacional, del Polideportivo Islas Malvinas al estadio de Once Unidos. Y con nuevas fechas: sábado 25 de mayo y lunes 27 (se habían pautado 27 y 29 anteriormente).

Así lo anunció la Asociación de Clubes pasado este mediodía: "la Mesa Ejecutiva de la Asociación de Clubes, con la ausencia de su presidente Fabián Borro, decidió hacer lugar al pedido del Club Atlético Quilmes de Mar del Plata, de continuar la serie de playoffs por la permanencia de La Liga los días 25 y 27 de Mayo, y que dichos encuentros se realicen en el estadio de Once Unidos". Y agregaron: "El Club Quilmes y las autoridades policiales de Mar del Plata garantizaron a través de un informe escrito, la seguridad del evento, de las delegaciones, el acceso al público visitante y de autoridades".

Una gran noticia para los hinchas regresar al histórico reducto de Parque Luro, donde con su aliento en un espacio más chico y cálido, buscarán aportar para que el equipo de Javier Bianchelli permanezca en la máxima categoría del básquetbol argentino.

Fechas del playoffs por la Permanencia de La Liga 2018/19

Juego 3: Quilmes vs Atenas - 25-5

Juego 4: Quilmes vs Atenas - 27-5 (de ser necesario)

Juego 5: Atenas vs Quilmes - 01-6 (de ser necesario)