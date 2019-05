Roberto Lavagna confirmó su candidatura a presidente

En la previa del encuentro de Alternativa Federal, el exministro Roberto Lavagna señaló “que será candidato a presidente”, luego de ciertas especulaciones entorno a su figura, sobre todo a partir del anuncio de la fórmula presidencial compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández. Si bien aún no confirmó en qué espacio político competirá, dijo que estará expectante de lo que ocurra en el cónclave del PJ federal.

Además, aseguró que no competirá en las Paso con el kirchnerismo. “No veo cambios. Sólo cambios y corrimientos políticos, pero no cambios de conductas, que son los que nos van a permitir salir del estancamiento, no los discursos vacíos de contenidos”, analizó.

Roberto Lavagna recalcó la importancia de lograr un consenso, entendiendo que “el espacio del peronismo federal se debe mantener al margen de los dos lados de la grieta, para que no nos lleven para un lado ni para el otro”, remarcando que “el gobierno y Cristina son la grieta”.