Quilmes: afuera Morales y venta de entradas para el choque decisivo ante Atenas

Quilmes, en el momento más determinante de la temporada, perderá al interno Sebastián Morales para el o los juegos restantes con Atenas de Córdoba, en la serie de play off por la permanencia. El "Cervecero" cae 2 a 0, y está obligado a ganar tres encuentros para no descender al Torneo Nacional de Ascenso. El sábado a las 21.30, en el estadio de Once Unidos, recibirá al "Griego".

El entrenador Javier Bianchelli no contará con Sebastián Morales, que sufrió un desgarro en el gemelo de su pierna izquierda, cerca del final del tercer cuarto del partido jugado en Córdoba. Una pieza importante que se perderá lo que resta de la serie. A la vez, Lucas Ortiz arrastra una dolencia, pero será de la partida el sábado.

El "Cervecero" volverá a Once Unidos, pese a las quejas de la dirigencia de Atenas también por la modificación de fechas. En la sede de Luro y Guido ya están en venta las entradas, con los siguientes horarios y valores:

-Jueves y viernes de 10:30 a 19:30

-Sábado de 10 a 17; desde las 20 en Once Unidos.

Precios: Popular $ 200 (socio) y $ 250 (no socio); platea $ 300 (socio) y $ 350 (no socio);