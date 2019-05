Ganar o ganar, esa es la cuestión para Quilmes

Es el momento más duro del año y de las últimas temporadas. Porque si bien tuvo otras veces desde su regreso a la Liga Nacional en las que peleó el descenso, Quilmes nunca volvió a estar tan verdaderamente cerca como ahora, con un 0-2 parcial en el playoffs de Permanencia y conciente que está muy comprometido. La única que le queda, es ir paso a paso, buscar ganar el tercer punto ante Atenas de Córdoba en Once Unidos y estirar la serie al lunes. Una derrota, devolverá al "tricolor" a la Liga Argentina de Básquet, exTNA.

Los antecedentes más cercanos son pocos alentadores. En el último mes y medio, Quilmes se midió tres veces con Atenas, todas en Córdoba, y la diferencia para el "griego" fue demasiado amplia. Sin embargo, hubo varios pasajes en los que el equipo marplatense supo estar a la altura y jugarle de igual a igual, aunque sus lagunas fueron pronunciadas y muy bien aprovechadas por los de Arduh.

De todas maneras, en esta instancia de playoffs, cada partido es una historia distinta, nueva. La visita sabe que juega no sólo con la ventaja, sino que también con la presión que tendrá el dueño de casa, que apostó a Once Unidos para tener una mayor cercanía con su gente pero, si el resultado no es alentador en el comienzo, puede ser contraproducente y jugarle en contra.

En lo deportivo, Bianchelli no podrá contar con el ala pivote Sebastián Morales, que se desgarró en el "Carlos Cerutti" y se perderá el resto de la serie. Por su parte, Atenas tiene a Maxi Stanic con más minutos y será una carta importante para manejar los tiempos del partido en los momentos calientes.