Alvarado arranca una semifinal con mucha historia

Cada partido en esta instancia, además de ser una final, es durísimo. Porque hay mucho en juego, influye lo futbolístico, lo anímico, lo mental y muchas cosas más. Todos saben que una mala tarde puede tirar por la borda lo hecho durante una larga temporada y por eso achican al mínimo el margen de error. Alvarado visita desde las 15 a Deportivo Madryn, en la ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A con el objetivo de no volverse con las manos vacías. Un empate y, ni hablar, un triunfo, lo dejarían con gran parte del trabajo cumplido de cara a la final.

El fútbol si hay algo que no tiene es lógica. Por eso, todo lo que se pueda hablar, de lo que pasó hace 11 ó 7 años atrás, no es más que un dato estadístico que poco tiene que ver con lo que sucederá esta tarde. Lo único en común, para Alvarado, es que en el plantel está Martín Quiles, marcador central de aquel equipo de Philipp y Gustavo Gatti, hoy coordinador, era el arquero en aquel recordado encuentro en el que una agresión con bomba de estruendo terminó con el partido suspendido antes del arranque y la clasificación en los escritorios del Consejo Federal para alcanzar la final con Deportivo Maipú que se perdió por penales y la promoción ganada en el Estadio Único frente a La Plata FC. La de 2012, tuvo como héroe a un hijo pródigo del club, Nicolás Colaneri, autor del último penal que le dio el pase a los de Noto que después vencerían por la misma vía a Deportivo Roca para lograr el ascenso.

Pero hoy la historia es distinta, Alvarado llega como candidato por lo hecho a lo largo de la temporada, pero Deportivo Madryn cambió radicalmente desde la llegada de Jorge Izquierdo, encaró la Reválida con todo, fue primero en su grupo con 4 victorias y 4 empates, y en los playoffs tampoco sufrió derrotas hasta el domingo en Chaco, pero un 1-2 que no dolió porque el 3 a 0 de local lo depositó en esta instancia.

En lo estrictamente futbolístico, Giganti como siempre guarda hasta último momento la confirmación del equipo, aunque no habría demasiadas variantes y la duda pasa por saber si repite el equipo de Viedma, con Stefanatto dando contención en el medio con Canuhé más suelto y Depetris saltando desde el banco, o apuesta al esquema de toda la temporada, con Bochi como único de recuperación y "Roli" atrás de Emiliano López. En el local, está todo más claro y pondrá los once que vienen de jugar con Sarmiento, con los marplatenses Matías Presentado y Brian Uribe entre los once.